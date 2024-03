Migros schliesst drei Standorte der Klubschule

Drei Standorte der Migros-Klubschule werden geschlossen. Symbolbild: Imago

Die Migros schliesst drei weitere Standorte der Klubschule. Betroffen sind die Standorte Thun BE, Sursee LU und Brig VS. Die Massnahme führt auch zu Kündigungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Standorte der Migros-Klubschule in Thun BE, Sursee LU und Brig VS werden geschlossen.

Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens am Donnerstag hervor.

Dabei kommt es auch zu Entlassungen. Mehr anzeigen

Die Miduca wolle zukunftsorientierte Investitionen realisieren, schreibt die Migros in einer Medienmitteilung. Als Beispiel nennt sie den Ausbau des Online-Angebots. Um dafür die finanziellen Mittel frei zu haben, «müssen die vorhandenen Mittel effizient an Standorten mit grosser Reichweite und hohem Marktpotenzial eingesetzt werden».

Die Standorte Thun BE, Sursee LU und Brig VS erfüllen diese Kriterien offenbar nicht: Dort werden die Klubschulen geschlossen. In Brig und Sursee erfolge die Schliessung per Ende Juni 2024, in Thun per Ende Dezember 2024.

Stark nachgefragte Kurse werden laut Mitteilung in externen Räumlichkeiten weitergeführt, sofern möglich. Für Kundinnen und Kunden, die bereits Angebote in den erwähnten Standorten gebucht haben, werden Alternativen bereitgestellt.

Im Zuge der Massnahme kommt es auch zu Kündigungen. Für die betroffenen Mitarbeitenden werde ein Sozialplan erarbeitet.