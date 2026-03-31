Migros schliesst Pizzabar nach nur einem Jahr

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wieder einen Gastro-Flop Migros schliesst Pizzabar nach nur einem Jahr

Lea Oetiker

31.3.2026

Der Standort am Limmatplatz brachte zu wenig Gäste.
Der Standort am Limmatplatz brachte zu wenig Gäste.
Screenshot Google Review

Die Migros trennt sich erneut von einem Gastro-Experiment: Nach nur einem Jahr schliesst die Zürcher Tochter Ospena ihre Pizzabar Amo e lino am Limmatplatz. 

Lea Oetiker

31.03.2026, 07:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Migros-Tochter Ospena schliesst ihre Pizzabar Amo e lino in Zürich nach einem Jahr.
  • Der Standort brachte zu wenig Gäste.
  • Auch andere Migros-Gastroprojekte sind zuvor gescheitert.
  • Ospena will sich nun auf bewährte Marken wie Molino konzentrieren.
Mehr anzeigen

Die Migros hat nach mehreren gescheiterten Gastro-Projekten ein weiteres Format eingestellt. Die Ospena-Gruppe, eine Tochter der Migros Zürich, schliesst ihr Restaurant Amo e lino am Zürcher Limmatplatz, keine zwei Jahre nach der Eröffnung.

Es ist nicht das erste Projekt, welches nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen wurde. Wie unter anderem die «Aargauer Zeitung» berichtet, hatte die Migros-Genossenschaft Genf 2024 das italienische Restaurant Frescotto lanciert. Nicht einmal zwei Jahre später machte sie es wieder dicht.

Auch andere Konzepte wie L’Osteria oder Cha chà der Migros Aare sowie die Chickeria der Migros Ostschweiz wurden bereits eingestellt oder verkauft. Selbst das Gastronomie- und Einkaufshaus Bridge beim Zürcher Hauptbahnhof gab die Migros Zürich Anfang 2025 ab – das Angebot habe sich unter den Erwartungen entwickelt.

Besucherzahlen zu gering

Nun trifft es also Amo e lino. Laut Ospena-Chef Daniel Reimann seien die Besucherzahlen zu gering gewesen. «Dabei hat sich gezeigt, dass die Frequenzen am Zürcher Limmatplatz unter den Erwartungen liegen und sich Amo e lino an diesem Standort nicht dauerhaft etablieren konnte», sagte Reimann auf Anfrage. Das Lokal war am Samstag zum letzten Mal geöffnet.

Bei der Eröffnung Anfang 2024 klang die Zuversicht noch gross. Die «Aargauer Zeitung» zitierte damals Ospena-Chef Daniel Reimann, der sagte, die weitere Expansion sei bereits geplant. Doch der Versuch, mit einer «unkomplizierten und hochwertigen» Pizzabar samt Live-DJ-Angebot zu punkten, blieb erfolglos – auch, weil die Konkurrenz der Basler Kette Vito kurz darauf einen Standort am selben Platz eröffnete.

Laut Reimann haben alle Mitarbeitenden neue Angebote in umliegenden Molino-Restaurants erhalten. An der wirtschaftlichen Entwicklung der Ospena-Gruppe liege es nicht: Diese verzeichne weiterhin Wachstum und wolle sich nun auf Innovationen innerhalb ihrer bestehenden Konzepte konzentrieren, etwa mit einem neuen Treueprogramm über die Molino-App.

Meistgelesen

So scheinheilig berufen sich jetzt auch die USA auf Gottes Willen
Frau von Wolf gebissen – Tier aus Gewässer gezogen
Bericht: Massiver US-Angriff auf Munitionsdepot in Isfahan
Migros schliesst Pizzabar nach nur einem Jahr
Buckelwal ist abgetaucht +++ Boote suchen nach ihm