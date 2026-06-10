«Sushi Pop» gibts jetzt bei der Migros Migros

Was auf TikTok Millionen Klicks sammelt, landet nun im Schweizer Detailhandel: Die Migros testet als erster Supermarkt hierzulande den viralen Trend «Sushi Pop». Statt mit Stäbchen wird das Sushi direkt aus einer Kartonröhre herausgedrückt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros testet während sechs Wochen den viralen Foodtrend «Sushi Pop» in rund 80 Filialen.

Das Sushi steckt in einer Kartonröhre und wird per Push-Mechanismus direkt aus der Verpackung gegessen.

Nach dem Test entscheidet die Migros, ob die Neuheit dauerhaft ins Sortiment aufgenommen wird. Mehr anzeigen

Stäbchen könnten bald Vergangenheit sein – zumindest, wenn es nach einem neuen Sushi-Trend geht. Die Migros testet als erster Schweizer Detailhändler das sogenannte «Sushi Pop», das nicht aus einer klassischen Schale, sondern aus einer Kartonröhre gegessen wird.

Das Prinzip erinnert eher an eine Calippo-Glace als an ein traditionelles Sushi-Menü: Die Sushi-Rolle wird mit einem Push-Mechanismus Stück für Stück aus der Verpackung gedrückt und direkt gegessen. Entwickelt wurde das Konzept als unkomplizierter Snack für unterwegs.

Zürcher Unternehmen steckt hinter der Idee

Hinter dem Produkt steht die Zürcher Tasted Food AG. Das Unternehmen produziert seit Jahren Sushi für den Schweizer Markt und betreibt eigene Restaurants in Zürich.

Dort wurde das «Sushi Pop» bereits getestet – offenbar mit grossem Erfolg. Nach Angaben des Unternehmens war die Neuheit innert kurzer Zeit ausverkauft.

Im Kühlregal soll das Produkt vor allem durch seine ungewöhnliche Verpackung auffallen. In der Röhre stecken acht Sushi-Stücke mit Lachs, Avocado und Reis. Der Verkaufspreis liegt bei 13.90 Franken.

Der Test startet am 11. Juni in rund 80 Filialen der Migros-Genossenschaften Aare, Basel, Luzern und Zürich. In Genf folgt die Einführung eine Woche später am 18. Juni.

Migros beobachtet Nachfrage genau

Der Versuch läuft während sechs Wochen. Anschliessend will die Migros auswerten, wie die Kundinnen und Kunden auf den Trend reagieren.

Fällt das Echo positiv aus, könnte das Sushi aus der Kartonröhre künftig schweizweit in den Migros-Kühlregalen landen.