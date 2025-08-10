Ab September gibt es bei Micasa keine Cumulus-Punkte mehr. Symbolbild: Keystone

Mit der Cumulus-Kundenkarte können treue Migros-Einkäufer*innen vergünstigte Angebote und Rabatte einheimsen. Der Verlust von Tochterfirmen und Fachmärkten macht das Programm jedoch zunehmend unattraktiver – auch Micasa ist jetzt kein Partner mehr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Migros-Treueprogramm verliert stetig Partnerunternehmen.

Nach OBI steigt nun auch Micasa aus dem Cumulus-Programm aus – Alnatura wird folgen.

Der Genossenschaftsgigant sieht das schmelzende Angebot nicht als Abwertung für die rund drei Millionen Nutzer*innen der Kundenkarte. Mehr anzeigen

Im April übernahm die OBI-Gruppe die OBI-Filialen der Migros. Für Cumulus-Nutzer war das eine herbe Enttäuschung – ein Partner weniger für Punktejäger. Ende August fliegt nun auch Micasa aus dem Treueprogramm der Migros, berichtet der «Blick». Mit der Übernahme der 31 Möbelläden samt Onlineshop durch die bisherigen Führungskräfte verabschiedet sich der nächste Cumulus-Partner aus dem Angebot.

Mit der Cumulus-Kreditkarte der Migros sammelt man beim Einkauf wertvolle Punkte. Bild: sda

Für die rund drei Millionen Nutzer des beliebtesten Treueprogramms der Schweiz steht der nächste Abgang bereits bevor. Bis Ende 2025 beendet Migros die Zusammenarbeit mit Alnatura und schliesst 25 Filialen in der Deutschschweiz.

Zerfällt das Cumulus-Programm?

Macht das Sammeln von Treuepunkten bei der Migros bei all den Abgängen dann überhaupt noch Sinn? «Wegen den vielen Cumulus-Punkten habe ich bislang meine grossen Anschaffungen extra in Migros-Fachmärkten getätigt», zitiert der «Blick» einen Kunden. Und das ist keine Einzelmeinung.

Erst recht nicht nach dem Schreiben, das Cumulus-Kunden in diesen Tagen in ihren Briefkästen vorfanden. Darin wurde das Aus von Micasa aus dem Migros-Treueprogramm verkündet. Bis zum bis 30. August können in den Filialen noch blaue Cumulus-Bons für alle Mitnahmeartikel eingelöst werden – danach ist Schluss mit dem Rabattprogramm in den Möbelhäusern.

Chefetage beschwichtigt

Angesichts des immer weiter schrumpfenden Angebots an Migros-Partnern stellt sich für die Nutzenden des Treueprogramms noch eine weitere Sinnfrage: Die Weitergabe privater Informationen aus dem eigenen Leben zählt schliesslich zu einem höchstpersönlichen Offenbarungseid vieler Kunden.

Der Genossenschaftsgigant sieht das schmelzende Angebot jedenfalls nicht als Abwertung der Cumulus-Kundenkarte und sprich auf «Blick»-Anfrage weiterhin von einem «attraktiven Bonusprogramm». An einer Weiterentwicklung des Programms werde stetig gearbeitet, heisst es. Migros-Sprecher Tristan Cerf erklärt: «Die Attraktivität des Cumulus-Programms wird durch den Ausbau unseres Supermarkt-Netzwerks in der Schweiz weiter gesteigert.»