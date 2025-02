Mit günstigeren Bio-Produkten wollen Migros und Coop die Käuferschaft locken. Symbolbild: Keystone

Bio steht bei Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hoch im Kurs – sofern die höhere Qualität erschwinglich ist. Coop und Migros lancieren nun günstigere Bio-Lebensmittel, die jedoch nicht immer aus der Schweiz kommen.

Der Bio-Markt in der Schweiz floriert. Mit jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben von 454 Franken liegen die hiesigen Konsumenten auf dem ersten Platz der internationalen Biohitliste, berichtet die «Handelszeitung».

Als nationales Bio-Qualitätsmerkmal garantieren Knospe-Produkte mit dem Schweizer Kreuz, dass bei der Produktion mindestens 90 Prozent Schweizer Rohstoffe verarbeitet wurden. So verdienen sie sich die Bezeichnung «Bio Suisse».

Wer sich «Bio» leisten will, muss jedoch tiefer ins Portemonnaie greifen. Der Einkauf von Bio-Produkten schlägt dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) zufolge mit durchschnittlich 56,4 Prozent höheren Kosten zu Buche, als der Einkauf herkömmlicher Waren. Für nicht wenige Konsumenten ist der Preisaufschlag auf Produkte mit dem Schweizer Knospe-Label jedoch schlicht unerschwinglich.

Grossverteiler reagieren auf hohe Bio-Preise

Die Grossverteiler Coop und Migros haben das hochpreisige Bio-Dilemma ihrer Kundschaft inzwischen erkannt. Günstigere Alternativen sollen den Griff zu Bio-Produkten nun auch für Käuferinnen und Käufer mit dem nicht so prall gefüllter Geldbörse erschwinglich machen. Dabei handelt es sich jedoch um Erzeugnisse, die nicht mit der Knospe versehen sind – und auch nicht immer aus der Schweiz stammen.

So setzt die deutsche Biosupermarktkette Alnatura, die in der Schweiz von der Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) per Lizenzvertrag geführt wird, in ihren 25 hiesigen Filialen auf die deutsche Billigbiomarke Prima. «Die Alnatura-Prima!-Produkte sind seit Anfang Januar in allen 25 Alnatura-Biosupermärkten in der Schweiz erhältlich. Das Sortiment reicht von Apfelsaft bis Vollkornmehl und umfasst 25 Grundprodukte», bestätigt eine GMZ-Sprecherin gegenüber der «Handelszeitung».

GMZ begründet die Einführung der günstigeren Marke mit den Ersparnissen für die Verbraucherinnen und Verbraucher: «Bio soll für alle Kundinnen und Kunden, die sich nachhaltig ernähren möchten, erschwinglich sein, unabhängig von ihrem Budget.» Noch haben es die Produkte von Prima nicht in die Regale der Migros-Filialen geschafft.

Coop setzt auf Billigbio

Mit Tiefpreis-Produkten im Bio-Sortiment soll aber auch hier die Kundschaft gelockt werden. «Wir ergänzen unser Tiefpreissortiment kontinuierlich, gleichzeitig unterliegt es saisonalen Schwankungen, weshalb wir keine konkrete Zahl nennen können», erklärt eine Migros-Sprecherin.

Bei Coop finden sich seit dem Frühjahr 2024 Waren der Billigbiolinie Bio 365 im Angebot. Inzwischen erstreckt sich das Bio-Sortiment auf 39 Produkte. Und die Palette soll weiter ausgebaut werden. In den kommenden ein bis zwei Jahren will der Basler Grossverteiler die Produkt-Marge auf fünfzig bis sechzig erhöhen. Diese sollen im Kostenvergleich rund 30 Prozent unter vergleichbaren Knospe-Produkten liegen.

Die Coop-Angebote im Bio-Bereich sieht ein Sprecher des Unternehmens als kostengünstige Erweiterung zum derzeit existierenden Bio-Programm: «Unser umfassendes Biosortiment, das auf über 4000 Knospe-Artikeln fusst, wird dadurch mit ausgewählten Artikeln ergänzt und bietet unseren Kundinnen und Kunden eine breite Auswahl.»

Bedenken bei «Bio Swiss»

Bei Bio Swiss machen sich angesichts der Entwicklung am unteren Rand des Biopreisbands Bedenken breit. Schliesslich lebt der Schweizer Biodachverband von Lizenzgebühren, die vom Handel für die Verwendung des Knospen-Labels eingespielt werden. Diese Einnahmen fallen der Einführung von günstigen EU-Bioimportprodukten zum Opfer.

Trotzdem sieht man der Offensive durch Billig-Bio-Produkte bei den Grossverteilern noch mit einer gewissen Gelassenheit entgegen. «Im Sinne eines Einstiegs in den Biomarkt sind solche Billigprodukte begrüssenswert. Früher oder später kommen die Konsumenten zur Bio-Knospe», so ein Sprecher des Verbandes.