Coop hat's vorgemacht Bald starten die Migros-Aktionen nicht mehr am Dienstag

SDA

26.1.2026 - 09:34

Bei der Migros ist Auswahl im Schoggi-Regal derzeit etwas eingeschränkt. (Symbolbild)
Bei der Migros ist Auswahl im Schoggi-Regal derzeit etwas eingeschränkt. (Symbolbild)
KEYSTONE

Migros und Denner passen ihren Aktionsrhythmus an: Ab Februar starten die Wochenaktionen am Donnerstag.

Keystone-SDA

26.01.2026, 09:34

26.01.2026, 09:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Migros und Denner starten ihre Aktionen ab dem 5. Februar 2026 neu am Donnerstag.
  • Das Migros-Magazin erscheint künftig am Mittwoch.
  • Grund ist, dass viele Kundinnen und Kunden vor allem zwischen Donnerstag und Samstag einkaufen.
Mehr anzeigen

Auch Migros und die Tochterfirma Denner stellen das Regime bei den Aktionen um. Sie folgen damit dem Beispiel von Coop. Ab dem 5. Februar 2026 starten die Migros- und Denner-Aktionen jeweils am Donnerstag statt am Dienstag und gelten bis Mittwoch der Folgewoche. Dies teilten die beiden Detailhändler am Montag mit.

Passend zum neuen Aktionsrhythmus werde das Migros-Magazin neuerdings am Mittwoch zugestellt.

Begründet wird der Wechsel mit dem veränderten Einkaufsverhalten. Immer mehr Kundinnen und Kunden kämen für die grösseren Einkäufe zwischen Donnerstag und Samstag in die Filialen. Sie könnten nun an diesen stark frequentierten Tagen von mehr verfügbaren Aktionsartikeln profitieren.

Der Konkurrent Coop hatte das Regime schon vor einem Jahr umgestellt. «Wir waren am Samstag zu schwach mit Aktionsware, am Samstagnachmittag waren wir oft ausgeschossen», hatte Konzernchef Philipp Wyss die Änderung damals begründet.

