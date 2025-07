Migros weiss immer noch nicht, wann das Lieferproblem behoben wird

Kein Quark, Hüttenkäse und Co.: Leere Kühlregale bei Milchprodukten treiben derzeit Migros-Kunden im ganzen Land um. Bild: Keystone

Leere Kühlregale bei Milchprodukten sorgen seit anderthalb Monaten bei Migros-Kunden für Unmut. Eine IT-Systemumstellung soll schuld sein. Erste Massnahmen seien ergriffen worden, heisst es, aber beim Käse-Angebot gebe es «weiterhin erkennbare Beeinträchtigungen».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros kämpft seit anderthalb Monaten mit Lieferengpässen bei Milchprodukten.

Eine «Systemumstellung bei der Elsa Group Anfang Juni» ist laut Migros Medienstelle der Grund dafür. Die Migros-Tochter in Estavayer-le-Lac FR stellt Milchprodukte her.

«Die Situation hat sich beim Frischkäse und den Joghurts wesentlich verbessert. Beim nationalen Käse-Angebot wird es leider weiterhin erkennbare Beeinträchtigungen geben,» sagt Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir auf Anfrage von blue News.

Zum aktuelle Zeitpunkt könnten zudem keine verlässliche Aussage über die weitere Dauer der Einschränkungen gemacht werden. «Unsere IT-Spezialisten arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben», so Huguenin-dit-Lenoir. Mehr anzeigen

Prisca Huguenin-dit-Lenoir, seit anderthalb Monaten verärgern leere Kühlregale bei Milchprodukten die Migros-Kund*innen. Was ist nur los?

Anfang Juni wurde bei der Elsa Group (Anmerkung der Redaktion: Elsa in Estavayer-le-Lac FR ist ein Unternehmen der Migros, das Milchprodukte und Kolonialwaren herstellt) eine Systemumstellung durchgeführt. Seit Anfang Juni kommt es dadurch zu Beeinträchtigungen. Die Situation hat sich beim Frischkäse und den Joghurts wesentlich verbessert, auch wenn es nach wie vor zu vereinzelt Lücken kommen kann.

Sind von den Lieferengpässen die Migros-Filialen in der ganzen Schweiz betroffen?

Betroffen sind alle regionalen Migros-Genossenschaften, Denner, Migrolino und Migros Online. Es war keine Region besonders betroffen. Vielmehr ist es möglich, dass es von Filiale zu Filiale erkennbare Unterschiede gibt. Die Beeinträchtigungen betreffen somit ein Teilsortiment und die Lücken sind teilweise und vorübergehend.

In den Migros-Läden stehen seit Wochen Schildern, auf denen zu lesen ist: «Aufgrund einer IT-Systemumstellung steht vorübergehend leider nur ein eingeschränktes Sortiment zur Verfügung.» Welche Milch- und Käseprodukte sind von den Lieferengpässen betroffen?

Es sind ausschliesslich Milchprodukte betroffen, also Hart- und Schnittkäse, die von der Elsa ausgeliefert werden. Alle anderen Milchprodukte sind wieder gut verfügbar. «Aus der Region»-Produkte sind nicht betroffen.

Die Situation hat sich beim Frischkäse und den Joghurts wesentlich verbessert, auch wenn es nach wie vor zu vereinzelt Lücken kommen kann. Beim nationalen Käse-Angebot wird es leider weiterhin erkennbare Beeinträchtigungen geben. Das regionale Sortiment war stets gewährleistet.

Welche IT-Umstellung sorgt genau für Probleme – und warum ist die Behebung von diesen derart kompliziert?

Expertinnen und Experten arbeiten vor Ort an Software-Fixes, um die Probleme seit der IT-Systemumstellung zu beheben. Parallel dazu werden verschiedene Massnahmen umgesetzt, wie beispielsweise die manuelle Kommissionierung, um möglichst viele Produkte weiterhin ausliefern zu können.

Mitte Juni sagten Sie im «Blick»: «Zum jetzigen Zeitpunkt kann leider keine verlässliche Aussage über die Dauer der Einschränkungen gemacht werden.» Wie ist die Lage heute?

Wir arbeiten intensiv daran, die Herausforderungen zu lösen. Unser Ziel ist es, Lösungen zu implementieren, die langfristig Bestand haben. Diese zeigen inzwischen bereits Wirkung.

Vor vier Wochen hiess es zudem, die Migros hätte Sofortmassnahmen ergriffen, um das Lieferproblem bei den Milch- und Käseproblemen zu beheben: Welche waren das?

Erste Sofortmassnahmen, wie alternative Beschaffungen, Auslagerung von Tätigkeiten und manuelle Kommissionierung, wurden bereits umgesetzt. Neben der Migros Industrie arbeitet die Migros seit Jahren eng mit einer Vielzahl von Lieferanten und Produzenten zusammen.

Dank dieser langjährigen Partnerschaft und dem breiten Netzwerk waren verschiedene grosse und kleine Hersteller sofort bereit, uns mit ihren Produkten auszuhelfen, um das breite Angebot für die Kundinnen und Kunden bereitzustellen. Dafür sind wir allen sehr dankbar und froh um diese Unterstützung.

Seit mehreren Wochen klaffen grosse Lücken in den Käse-Kühlregalen der Migros-Filialen – und dies in der ganzen Schweiz. Bild: Privat

Können Sie heute eine verlässlichere Aussage machen, wann die Lieferprobleme bei den Milchprodukten gelöst werden können?

Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine verlässliche Aussage über die Dauer der Einschränkungen gemacht werden. Unsere IT-Spezialisten arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben. Die Situation hat sich, wie schon erwähnt, inzwischen bereits markant verbessert – vor allem sind Frischkäse und Joghurts wieder vorhanden.

Was passiert mit den Milchprodukten von der Elsa Group, die aktuell nicht in der Migros verkauft werden? Werden dies möglicherweise weggeworfen, weil sie nicht ausgeliefert respektive in den Migros-Filialen verkauft werden können?

Die Produktion bei Elsa und Drittlieferanten lief durchgehend und angepasst auf die Lieferkapazitäten weiter. Daher werden auch keine Produkte weggeworfen.

Ist mein persönlicher Eindruck richtig, dass es seit der Covid-19-Pandemie in Migros-Filialen häufiger als früher zu Lieferengpässen kommt?

Nein.

So grundsätzlich: Welche Massnahmen plant die Migros, um künftig Lieferengpässe zu verhindern oder sie zumindest besser abfedern zu können?

Auslieferungen finden trotz technischer Beeinträchtigungen weiterhin statt.

