Migros zu Lindt: «Wir fordern eine Preissenkung»

Die starken Preisanstiege bei Schokolade sind auf die explodierenden Kakaopreise zurückzuführen (Symbolbild) Bild: Keystone/Christian Beutler

Die Migros und Lindt & Sprüngli streiten sich über den Schokoladenpreis. Die Folge: In den Migros-Regalen gibt es derzeit fast keine Lindt-Produkte mehr. Die Genossenschaft fordert nun vom Zürcher Schoggihersteller eine Preissenkung

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros befindet sich mit Lindt & Sprüngli immer noch in Verhandlungen über die Schokoladenpreise.

Die Genossenschaft will die hohen Kosten für die Lindt-Produkte laut einem Zeitungsbericht weiter nicht hinnehmen.

Sie fordere eine Preissenkung.

Derzeit gibt es in den Migros-Regalen fast keine Lindt-Produkte mehr.

Die Migros befindet sich mit Lindt & Sprüngli immer noch in Verhandlungen über die Schokoladenpreise und will die hohen Kosten für die Lindt-Produkte gemäss einem Zeitungsbericht weiter nicht hinnehmen. «Wir fordern eine Preissenkung», teilt jetzt eine Migros-Sprecherin der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) am Montag auf Anfrage mit.

Lindt & Sprüngli hingegen argumentiert, dass man trotz des jüngsten Rückgangs mit einer Kosteninflation bis ins Jahr 2026 rechne, wie die NZZ weiter berichtete.

Wie eine Auswertung der Zeitung von Preisdaten auf Migros Online ergab, hat Lindt die Schokoladenpreise besonders stark erhöht. Demnach kostet eine Tafel Excellence-Schokolade von Lindt bei der Migros jetzt 4.80 Franken. Noch Anfang 2024 waren es nur 3.15 Franken gewesen, was einer Preissteigerung von mehr als 50 Prozent entspricht, so die NZZ.

Hoher Preis für Rohstoff Kakaobohnen

Die aktuellen Verhandlungen mit Lindt & Sprüngli könnten schweizweit Auswirkungen auf das verfügbare Sortiment haben, sagte Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir vergangene Woche gegenüber den Zeitungen von CH Media.

Wann die Gespräche abgeschlossen sein werden, könne die Migros noch nicht sagen, sagte sie weiter. Fakt ist: Derzeit gibt es in den Migros-Regalen fast keine Lindt-Produkte mehr.

Der wichtigste Grund für die hohen Schokoladenpreise ist laut NZZ die Tatsache, dass der Weltmarktpreis für den Rohstoff Kakaobohnen seit Anfang 2024 «verrückt spielt». Der Preis schoss damals wegen schlechter Ernten in Westafrika von 4000 auf über 10'000 Dollar pro Tonne. Seither schwanke er stark, liege inzwischen aber wieder bei rund 6000 Dollar.

