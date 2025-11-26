Migros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen

Trotz 100-Jahre-Jubiläumsjahr macht die Migros aktuell schwierige Zeiten durch. Die Genossenschaft musste Projekte aufgeben, Standorte schliessen, Eigenmarken aus dem Sortiment streichen und beliebte Marken wie Hotelplan, Micasa oder Do it yourself abstossen.
Nun werden die nächsten Schliessungen bekannt: Die Migros Zürich macht vier Outlets zu, wie «Inside Paradeplatz» berichtet. «Die Migros Outlets der Migros Zürich werden neu ausgerichtet, das führt Anfang 2026 zur Schliessung von 4 Standorten», bestätigt ein Migros-Sprecher gegenüber dem Portal.
Begründet wird der Entscheid mit der konsequenten Ausrichtung, Near- und Non-Food-Waren aus dem Supermarkt zu liquidieren.
Keine Schliessungen in anderen Genossenschaften
24 Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Gemäss Sprecher bekämen sie Job-Angebote in den Migros-Supermärkten. Outlets in anderen Genossenschaften würden keine geschlossen.
Die Medienstelle von Migros Zürich war für blue News bis anhin telefonisch nicht zu erreichen, hat die Meldung aber auf Anfrage von «20 Minuten» bestätigt. Demnach handelt es bei den betroffenen Outlets um die Standorte in Eglisau, Niederurnen, Aathal und Bachenbülach.
Rote Zahlen mit Tegut-Tochter
Die Migros Zürich machte zuletzt vor allem mit der deutschen Detailhandelstochter Tegut, die tief in den roten Zahlen steckt, Schlagzeilen. Die Expansion nach Deutschland führte bereits zu hohen Abschreibungen und Verlusten
Ein Reinverlust von 116 Millionen Franken im Geschäftsjahr 2024 bedeutete das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Migros Zürich.
Video aus dem Ressort
Einkaufen im Luxusladen: Schweizer Starkoch wird ignoriert, der blue News Journalist freundlich bedient
Beim Besuch Hermès in Zürich fühlt sich Starkoch André Jaeger schlecht behandelt. Werden manche Kund*innen in Luxusläden weniger gut bedient? blue News macht den Selbsttest – und erlebt eine Überraschung.