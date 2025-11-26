Migros schliesst vier Outlets – diese Filialen sind betroffen

Ab kommenden Jahr führt die Migros Zürich vier Outlet-Filialen weniger. Migros

Das Jubiläumsjahr bringt der Migros Zürich wenig Grund zum Feiern. Jetzt werden vier Outlets geschlossen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Migros Zürich schliesst Anfang 2026 vier Outlets.

24 Angestellte verlieren ihren Job.

Die Genossenschaft steckt in finanziellen Schwierigkeiten aufgrund der defizitären Deutschland-Tochter Tegut. Mehr anzeigen

Trotz 100-Jahre-Jubiläumsjahr macht die Migros aktuell schwierige Zeiten durch. Die Genossenschaft musste Projekte aufgeben, Standorte schliessen, Eigenmarken aus dem Sortiment streichen und beliebte Marken wie Hotelplan, Micasa oder Do it yourself abstossen.

Nun werden die nächsten Schliessungen bekannt: Die Migros Zürich macht vier Outlets zu, wie «Inside Paradeplatz» berichtet. «Die Migros Outlets der Migros Zürich werden neu ausgerichtet, das führt Anfang 2026 zur Schliessung von 4 Standorten», bestätigt ein Migros-Sprecher gegenüber dem Portal.

Begründet wird der Entscheid mit der konsequenten Ausrichtung, Near- und Non-Food-Waren aus dem Supermarkt zu liquidieren.

Keine Schliessungen in anderen Genossenschaften

24 Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Gemäss Sprecher bekämen sie Job-Angebote in den Migros-Supermärkten. Outlets in anderen Genossenschaften würden keine geschlossen.

Die Medienstelle von Migros Zürich war für blue News bis anhin telefonisch nicht zu erreichen, hat die Meldung aber auf Anfrage von «20 Minuten» bestätigt. Demnach handelt es bei den betroffenen Outlets um die Standorte in Eglisau, Niederurnen, Aathal und Bachenbülach.

Rote Zahlen mit Tegut-Tochter

Die Migros Zürich machte zuletzt vor allem mit der deutschen Detailhandelstochter Tegut, die tief in den roten Zahlen steckt, Schlagzeilen. Die Expansion nach Deutschland führte bereits zu hohen Abschreibungen und Verlusten

Ein Reinverlust von 116 Millionen Franken im Geschäftsjahr 2024 bedeutete das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Migros Zürich.

