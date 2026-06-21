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Wegen «Hodengriff» Mike Müller spricht von «Cancel-Culture» durch Natalie Ricklis Behörde

Petar Marjanović

21.6.2026

Komiker Mike Mueller zusammen mit Hund Pesche. 
Komiker Mike Mueller zusammen mit Hund Pesche. 
KEYSTONE

Mike Müller wollte 3eine Szene mit seinem Hund zeigen – doch das Zürcher Veterinäramt verbot einen Teil davon. Im «Tages-Anzeiger» kritisiert der Satiriker das Amt von Regierungsrätin Natalie Rickli.

Petar Marjanović

21.06.2026, 10:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mike Müller wirft dem Zürcher Veterinäramt vor, eine Szene mit seinem Hund am Schauspielhaus Zürich verhindert zu haben.
  • Das Amt störte sich laut Müller daran, dass die Genitalien des Hundes berührt worden wären.
  • Der Satiriker nutzt den Fall für eine breitere Kritik an Cancel-Culture-Debatten, Bürokratie und Schweizer Vollkaskomentalität.
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Mike Müller hat am Schauspielhaus Zürich nach eigenen Angaben eine Form von «Zensur» erlebt. Wie der Satiriker im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagt, sollte in der Eröffnungsproduktion nach dem Schlachthof-Roman «Blösch» eine Szene mit seinem Hund Pesche vorkommen. Darin wollte Müller zeigen, wie in einem Schlachthof der Fettgehalt eines Tieres geprüft wird.

Das Zürcher Veterinäramt habe sich laut Müller aber daran gestört, dass er dabei die Genitalien seines Hundes berührt (im Beamtendeutsch: «Hodengriff») hätte.

Das Amt untersteht der Zürcher Gesundheitsdirektion von SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli. Müller nennt die Begründung mit der «Würde des Tieres» eine «dumme Verwechslung»: Ein Hund habe kein Schamgefühl, sagt er dem «Tages-Anzeiger».

Der «Hodengriff» auf der Bühne wurde amtlich untersagt.
Der «Hodengriff» auf der Bühne wurde amtlich untersagt.
KEYSTONE

Besonders ärgert Müller, dass in der öffentlichen Debatte oft von linker Cancel-Culture gesprochen werde. Er selbst habe nun aber eine sehr konkrete Form davon durch ein Amt erlebt, das einer SVP-Politikerin untersteht. Ihn störe, «dass ohne Belege behauptet wird, man dürfe gar nichts mehr sagen», sagt Müller.

Aus dem Streit mit dem Veterinäramt macht Müller eine Grundsatzkritik an der Schweiz. Das Land sei in vielen Bereichen wegen Linken und Rechten «ein bisschen DDR de luxe» geworden. Die Schweiz ersticke an einer Vollkaskomentalität, sagt Müller: «Mit dem Export von Emmentaler allein werden wir unseren Wohlstand nicht halten können.»

Video aus dem Ressort

Mike Müller: «Meine Asche soll im Zürichsee verstreut werden»

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