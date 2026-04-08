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Noch keine Angaben über Verletzungen Militärfahrzeug verunfallt in Kreisel in Hinwil ZH

SDA

8.4.2026 - 15:21

In Hinwil ZH kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit einem Militärfahrzeug. (Symbolbild)
In Hinwil ZH kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit einem Militärfahrzeug. (Symbolbild)
Keystone

Ein Militärfahrzeug ist am Mittwochnachmittag in einem Kreisel in Hinwil ZH verunfallt. Angaben über Verletzte gibt es bisher noch nicht.

Keystone-SDA

08.04.2026, 15:21

08.04.2026, 15:43

Zahlreiche Rettungsfahrzeuge standen im Einsatz, wie der «Zürcher Oberländer» berichtete. Auch die Rega ist mit einem Helikopter vor Ort. Die Kantonspolizei bestätigte gegenüber Keystone-SDA den Unfall, verwies für Details aber an das VBS.

Wie das VBS gegenüber dem «Zürcher Oberländer» sagte, soll es sich um ein ungepanzertes Fahrzeug, ein «Duro» handeln.

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