  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er belastete sich selber Gericht verurteilt erstmals Schweizer Ukraine-Söldner

SDA

18.12.2025 - 19:24

Scharfschütze bei einem Training ausserhalb von Kiew: Erstmals wurde ein Schweizer Söldner verurteilt. (Symbolbild) 
Scharfschütze bei einem Training ausserhalb von Kiew: Erstmals wurde ein Schweizer Söldner verurteilt. (Symbolbild) 
Andrew Kravchenko/AP/dpa

Die Militärjustiz hat einem Schweizer Ukraine-Söldner den Prozess gemacht. Der Mann wurde schuldig gesprochen, in der Ukraine gekämpft zu haben. Er war dem Prozess ferngeblieben.

Keystone-SDA

18.12.2025, 19:24

18.12.2025, 20:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Militärgericht verurteilte einen 49-jährigen Schweizer wegen Leistens fremder Dienste im Ukrainekrieg zu 18 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung mit vier Jahren Probezeit.
  • Ausschlaggebend für den Schuldspruch waren vor allem die eigenen öffentlichen Aussagen des Beschuldigten sowie weitere Indizien wie Medienberichte, Social-Media-Beiträge und eine Europol-Liste.
  • Der Prozess fand in Abwesenheit des Angeklagten statt, gilt als erster seiner Art in der Schweiz. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Mehr anzeigen

Das Militärgericht hat am Donnerstag in Meilen ZH einen mutmasslichen Ukraine-Söldner wegen des Leistens fremder Dienste zu 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe wird bei einer Probezeit von vier Jahren bedingt ausgesprochen. Der 49-Jährige blieb der Verhandlung fern.

Das Interesse am Fall war gross, schon lange vor Beginn trafen zahlreiche Medienvertreter sowie Zuschauerinnen und Zuschauer in Meilen ZH ein. Mehrere Angehörige der Militärpolizei standen im Einsatz. Der 49-Jährige war offensiv mit seinem Einsatz in der Ukraine umgegangen, sprach mit Zeitungen und trat in der «Rundschau» auf.

Schlacht um Kupjansk. Moskau erklärt Frontstadt für erobert – selbst eigene Blogger widersprechen

Schlacht um KupjanskMoskau erklärt Frontstadt für erobert – selbst eigene Blogger widersprechen

Von Februar 2022 bis Dezember 2024 soll der Mann im Sold der ukrainischen Armee gestanden haben. Die Militärjustiz klagte ihn darum wegen Leistens fremder Dienste an. Der Beschuldigte blieb der Verhandlung jedoch fern. Der Schaffhauser soll sich in Israel befinden. Das Gericht entschied, die Verhandlung in Abwesenheit durchzuführen.

Er belastete sich selber

Glaubt man den Aussagen des Mannes, kämpfte er an der Front. Ihm sei bewusst, dass er in der Schweiz verhaftet würde, sagte der 49-Jährige in einem Beitrag der «Rundschau» von SRF. Er sieht sich aber auf der richtigen Seite, sagt, dass er helfen wolle. Das Militärgericht liess den Beitrag am Donnerstag laufen, der Gerichtspräsident las auch Zeitungsartikel vor.

Mit seinen Aussagen in der «Rundschau» habe der 49-Jährige selber gezeigt, dass er in fremden Diensten war, sagte der Gerichtspräsident bei der Urteilseröffnung. Der Beitrag sei aus freien Stücken erfolgt. Auch gebe es weitere Indizien wie Instagram-Bilder, Medienberichte und eine Liste von Europol mit möglichen Söldnern. Das Gericht ging von einer Dienstdauer von mindestens einem Jahr aus.

Das Gericht sprach die Strafe zwar bedingt aus, weil der 49-Jährige militärrechtlich Ersttäter war. Die lange Probezeit soll ihn aber von weiteren Einsätzen abhalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann an das Kassationsgericht weitergezogen werden.

Langes Vorstrafenregister

Der Gerichtspräsident listete an der Verhandlung mehrere Verurteilungen von Strafgerichten gegen den mutmasslichen Ukraine-Söldner auf. Von 2014 bis 2017 war er in einer stationären Massnahme.

Laut dem Gerichtspräsidenten soll der 49-Jährige einer von 573 internationalen Söldnern sein, die auf einer Liste von Europol standen. Auch auf einem pro-russischen Telegram-Kanal tauchte sein Name auf.

Keine Beweise für Einsätze?

Der Auditor, das militärische Pendant zum Staatsanwalt, forderte eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Die Verteidigerin plädierte auf Freispruch.

Belgien. Geld oder Blut: Selenskyj macht Druck auf EU

BelgienGeld oder Blut: Selenskyj macht Druck auf EU

«Er kann nicht selber entscheiden, einen solchen Dienst zu leisten», sagte der Auditor in seinem Plädoyer. In der Schweiz würden diese Handlungen bestraft, auch wenn sie aus humanitären Gründen erfolgen. Die Berichte und seine Aussagen zeigten, dass der 49-Jährige an der Front war. Aufgrund der Vorstrafen und um ihn von weiteren Einsätzen abzuhalten, forderte der Auditor eine unbedingte Freiheitsstrafe.

«Es gibt keine Beweise dafür, dass er an Kampfhandlungen beteiligt oder an der Front war», sagte hingegen die Verteidigerin. Die Anklage beruhe nur auf Medienberichten, objektive Beweise fehlten. Die Aussagen des Beschuldigten seien zweifelhaft. «Selbst die Mutter glaubt ihm kaum etwas», sagte die Verteidigerin. Die Mutter hatte angegeben, sie streiche 80 Prozent von dem, was er erzähle.

Mutter äusserte sich kritisch

Die Mutter des Beschuldigten wurde zuvor als Zeugin befragt. Sie zeichnete das Bild eines schwierigen Menschen. Eine Diagnose habe es nie gegeben, aber dass etwas nicht mit ihm stimme, «da brauche ich keinen Arzt, um das zu wissen». Die Ärzte hätten mal von Schizophrenie, dann von gespaltener Persönlichkeit gesprochen.

Eine Schule habe der 49-Jährige nicht abgeschlossen, eine Ausbildung auch nicht. Seit sieben Jahren halte er sich in Israel auf, wo er auch einen Sohn hat. «Er ruft mich zweimal im Monat kurz an, um zu sagen, dass alles in Ordnung ist», sagte die Mutter. Noch am Vorabend des Prozesses habe er sich gemeldet. Als er definitiv nach Israel ging, habe ihr Sohn ihr Konto geleert. Eine Anzeige zog sie aber wieder zurück, sie habe damit abschliessen wollen.

Nach eigenen Angaben kämpfte der Beschuldigte für eine internationale Freiwilligentruppe an der Seite der ukrainischen Armee. Die Verhandlung war der erste Prozess gegen einen mutmasslichen Ukraine-Söldner in der Schweiz.

Mehr zum Thema

Ukraine-Ticker. Russische Soldaten überqueren illegal Nato-Grenze +++ Orban: «Das ist ein Marsch in den Krieg»

Ukraine-TickerRussische Soldaten überqueren illegal Nato-Grenze +++ Orban: «Das ist ein Marsch in den Krieg»

Showdown um eingefrorene Vermögen. Warum die russischen Milliarden für die EU zum Problem werden können

Showdown um eingefrorene VermögenWarum die russischen Milliarden für die EU zum Problem werden können

18-Minuten-Rede an die Nation. Trump verspricht in Wut-Rede eine «Krieger-Dividende»

18-Minuten-Rede an die NationTrump verspricht in Wut-Rede eine «Krieger-Dividende»

Meistgelesen

«Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben»
Russische Soldaten überqueren illegal Nato-Grenze +++ Orban: «Das ist ein Marsch in den Krieg»
Warum die russischen Milliarden für die EU zum Problem werden können
Möller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig
«Wie kann man in zehn Minuten so viele Fehlentscheide machen?»