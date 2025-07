Ahsan Ali Syed auf einer Archivaufnahme. imago sportfotodienst

Protzige Büros, gefälschte Berichte: Der Unternehmer Ahsan Ali Syed soll Firmen um Millionen betrogen haben. Nun muss er ins Gefängnis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Unternehmer Ahsan Ali Syed muss für 6,5 Jahre ins Gefängnis.

Er soll mehrere Firmen um insgesamt 26 Millionen Franken betrogen haben.

Opfer der Betrügereien waren Immobilienunternehmer aus Australien und Neuseeland. Mehr anzeigen

Was als schnelles Verfahren vor dem Bezirksgericht Zürich geplant war, entpuppt sich als Justiz-Marathon der Extraklasse. Im Mittelpunkt: Ahsan Ali Syed – ein Mann, der einst als schwerreicher Finanzmogul auftrat, nun aber als mutmasslicher Millionenbetrüger auf der Anklagebank sitzt.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Zwischen 2008 und 2011 soll Syed weltweit 26 Millionen Franken ergaunert haben – mit einem simplen, aber perfiden Trick. An wirtschaftlich angeschlagene Unternehmer weckte er Hoffnungen auf günstige Grosskredite. Das einzige, was diese dafür leisten mussten: hohe Vorauszahlungen. Kredite wurden jedoch nie ausbezahlt. Das Geld? Angeblich grösstenteils auf Konten bei der Credit Suisse in Zürich verschwunden.

16 Firmen fordern nun Gerechtigkeit. Sie beklagen nicht nur den finanziellen Verlust – in manchen Fällen brach das gesamte Leben der Betroffenen zusammen.

Ein Gerichtssaal unter Hochspannung

Doch die juristische Aufarbeitung gestaltet sich als zähes Ringen um Worte und Wahrheiten. Zehn Stunden lang musste sich Syed den Fragen von Staatsanwaltschaft, Richter und Verteidigung stellen – stets begleitet von einer Dolmetscherin, was das Verfahren zusätzlich verlangsamte. Auf einfache Fragen antwortete Syed mit ausufernden Monologen, stützte sich dabei immer wieder auf E-Mails, Zitate und Dokumente. Eine klare Aussage? Fehlanzeige.

Als der Angeklagte sogar das Urteil aus Bahrain vorlesen will – dort wurde zwischen 2011 und 2019 bereits gegen ihn verhandelt – greift der Richter ein: «Es ist die Aufgabe der Verteidigung, ein Plädoyer vorzutragen. Sie sollen einfach auf meine Fragen antworten.»

Staatsanwalt spricht von «Nebelwerfern»

Die Staatsanwaltschaft indes lässt in ihrem Schlussplädoyer keinen Zweifel: Syed habe mit «systematischer Vernebelung» versucht, sich aus der Affäre zu ziehen. Das Leid der Opfer? Laut Ankläger erschütternd. Ein Unternehmer soll beim Verhör in Tränen ausgebrochen sein, ein anderer verlor Job, Haus – und möglicherweise sogar seinen Bruder infolge des Betrugs.

Sieben Jahre Haft und fünf Jahre Landesverweis fordert die Staatsanwaltschaft.

Am Mittwoch eröffnet das Gericht das Urteil gegen Syed. Ahsan Ali Syed wird zu 6,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Bezirksgericht Zürich sprach den Juristen und Unternehmer des gewerbsmässigen Betrugs schuldig, wie der Richter am Mittwochnachmittag bei der Urteilseröffnung sagte.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.