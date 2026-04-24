Millionen für Berater – und trotzdem Chaos im VBS

Gut ausgerüstet? Bei den 14 Schlüsselprojekten der Materialbeschaffung im VBS geht es um Drohnen, Kommunikationsausrüstung, Kampfflugzeuge, Raketenabwehr und Radarsysteme. (Archivbild). KEYSTONE/Anthony Anex

Teure Berater, wacklige Projekte: Im Verteidigungsdepartement VBS häufen sich Verzögerungen, Mehrkosten und heikle Vergaben – ausgerechnet dort, wo externe Risikokontrolle Stabilität bringen sollte.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das VBS investiert Millionen in externe Risikoberater, kämpft aber weiterhin mit problematischen Grossprojekten.

Besonders Air2030, der F-35 und das Kommunikationssystem zeigen strukturelle Schwächen.

Transparenzdefizite und Abhängigkeiten verschärfen die Kritik. Mehr anzeigen

Im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) häufen sich die Baustellen. Prestigeträchtige Beschaffungen geraten aus dem Takt, Kosten steigen, Zeitpläne zerfransen. In der politischen Debatte ist längst von «Chaos-Projekten» die Rede. Brisant dabei: Genau solche Entwicklungen sollten externe Qualitäts- und Risikoberater verhindern – doch ihre Bilanz wirft Fragen auf.

Recherchen von «SRF» zeigen, dass das VBS für 14 Schlüsselprojekte externe Expertise eingekauft hat – für insgesamt rund 15 Millionen Franken. Allein beim Mammutprogramm Air2030 verschlingt die Beratung fast zwölf Millionen. Beauftragt wurde KPMG, mit einem Mandat bis 2030. Ziel: Risiken minimieren, Qualität sichern. Die Realität wirkt widersprüchlich.

Ein strukturelles Problem liegt in der Vergabepraxis: Mehr als die Hälfte der Schlüssel-Mandate wurde freihändig vergeben, also ohne Ausschreibung. Formal zulässig – politisch heikel. Kritiker warnen vor Intransparenz, Abhängigkeiten und einem «Klumpenrisiko», wenn zentrale Aufgaben bei einzelnen Anbietern konzentriert werden. Hinzu kommt die personelle Nähe: Unter den Beratern finden sich ehemalige Spitzenbeamte des Departements. Das mag fachlich begründbar sein, nährt aber den Verdacht von Vetternwirtschaft.

Das VBS verweist auf Verbesserungen. Neue Mandate würden inzwischen öffentlich ausgeschrieben, die Aufsicht sei verstärkt worden. Doch die Grundfrage bleibt: Warum musste die Veröffentlichung der Beraterliste überhaupt erst erstritten werden, fragt das «SRF».

Die grossen Baustellen des VBS:

Air2030 – Milliardenprojekt mit Systemrisiko

Air2030 ist das Herzstück der Schweizer Luftverteidigung – und eines der teuersten Rüstungsvorhaben überhaupt. Neben Kampfflugzeugen umfasst es auch Raketenabwehr und Radarsysteme. Die enge Verzahnung der Teilprojekte macht die Steuerung komplex – und anfällig. Dass ein einzelner Berater hier eine Schlüsselrolle einnimmt, verstärkt die Abhängigkeit zusätzlich.

F-35 – Weniger Jets, höhere Kosten

Die Beschaffung der F-35-Kampfjets bringt nicht nur politische Debatten, sondern auch konkrete Mehrkosten. Das VBS geht derzeit davon aus, dass etwa dreissig F-35 beschafft werden. Das sind aus Kostengründen weniger als die zunächst geplanten 36 Stück. Dennoch steigen die Kosten. Da der F-35-Kampfjet lauter ist als ein F/A-18, werden zusätzliche Lärmschutzmassnahmen erforderlich. Rund 230 Gebäude rund um die Militärflugplätze in Payerne VD, Meiringen BE und Emmen LU müssen mit Schallschutzfenstern nachgerüstet werden – finanziert vom Bund. Auch Infrastruktur und Betrieb treiben die Gesamtkosten nach oben.

Mobile Kommunikation – Dauerbaustelle mit Lieferproblemen

Ein 377-Millionen-Projekt zur Modernisierung der militärischen Kommunikation steckt tief in Schwierigkeiten. Der Auftrag ging an die israelische Firma Elbit Systems, doch Lieferverzögerungen und Qualitätsmängel bremsen das Vorhaben. Laut Eidgenössische Finanzkontrolle ist das Projekt seit Ende 2024 intern auf «Rot». Der Abschluss verzögert sich um Jahre, zusätzliche Kosten drohen – nicht zuletzt wegen einer Nachforderung von 50 Millionen Franken.

Drohnenprojekt Hermes – Altlast mit Signalwirkung

Bereits zuvor hatte Elbit bei der Beschaffung von Aufklärungsdrohnen Probleme verursacht. Das Projekt verzögerte sich um Jahre, technische Anforderungen konnten nicht erfüllt werden. Am Ende musste die Schweiz auf Funktionen verzichten – mit direkten Auswirkungen auf die Einsatzfähigkeit. Die Inbetriebnahme war ursprünglich bis Ende 2020 vorgesehen, inzwischen rechnet man mit der vollständigen Integration in die Luftwaffe erst bis Ende 2027.

Militär im All – ambitioniert, teuer, ungewiss

Mit einem neuen Kompetenzzentrum Weltraum will das VBS bis Mitte der 2030er-Jahre eigene Fähigkeiten im Orbit aufbauen. Budgetiert sind bis zu 850 Millionen Franken. Ziel ist mehr Unabhängigkeit und bessere Aufklärung. Die Armee soll sich auch gegen allfällige Störungen der Truppe aus dem Weltraum schützen können. Doch angesichts der bisherigen Projektbilanz stellt sich die Frage, ob das Departement die nötige Steuerungskompetenz mitbringt.

System unter Druck

Die Häufung von Verzögerungen und Mehrkosten deutet auf ein strukturelles Problem hin. Externe Berater, ursprünglich als Sicherheitsnetz gedacht, werden selbst Teil eines Systems, das schwer kontrollierbar wirkt. Fehlende Transparenz, riskante Vergaben und wiederkehrende Schwierigkeiten mit Lieferanten untergraben das Vertrauen. Das Fazit der «NZZ»: Die Schweiz bleibe noch lange verteidigungsunfähig.

Während das VBS betont, seine Aufsicht zu stärken und Prozesse zu verbessern, wächst der politische Druck. Denn am Ende geht es nicht nur um Effizienz, sondern um Glaubwürdigkeit – und um Milliarden an Steuergeldern, die über eine temporäre Mehrwertsteuer-Erhöhung eingetrieben werden sollen. Das Volk wird 2027 darüber abstimmen.