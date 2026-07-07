Für rund 4,5 Millionen Franken wurde die katholische Kirche St. Laurentius in Winterthur umfassend saniert. Das Ergebnis sorgt nun für Ärger: Wegen massiver Akustikprobleme verstehen viele Gläubige die Predigten kaum noch. Jetzt soll ein Gutachten klären, wer für den millionenteuren Fehlgriff verantwortlich ist.

Darum geht’s Die Kirche St. Laurentius in Winterthur wurde für rund 4,5 Millionen Franken saniert.

Nach dem Umbau ist die Akustik so schlecht, dass viele Gottesdienstbesucher die Predigten kaum noch verstehen.

Nun sollen Gutachter klären, wer für den Baumangel haftet und die Kosten für die Nachbesserung tragen muss.

Eigentlich sollte die umfassende Sanierung der katholischen Kirche St. Laurentius in Winterthur ein Erfolg werden. Stattdessen sorgt das 4,5-Millionen-Projekt nun für Frust bei der Kirchgemeinde.

Wie der «Landbote» berichtet, hat sich die Akustik im Kirchenraum nach dem Umbau massiv verschlechtert. Während Orgelmusik und Chorgesang weiterhin gut zur Geltung kommen, geht das gesprochene Wort im Hall unter. Viele Besucherinnen und Besucher verstehen die Predigten kaum noch.

Die Sprecherin der katholischen Kirche Winterthur bestätigt gegenüber der Zeitung, dass sich die Sprechakustik gegenüber der Zeit vor dem Umbau deutlich verschlechtert habe. Ursache sei unter anderem die neue Deckenkonstruktion, welche die ohnehin anspruchsvolle Geometrie des Kirchenraums zusätzlich negativ beeinflusse.

Gutachter sollen Verantwortliche finden

Nun will die Kirchgemeinde klären lassen, wer für die Mängel verantwortlich ist. Ein Gutachten soll die Ursachen untersuchen und die Haftungsfrage beantworten. Beteiligt sind unter anderem Architekten, Bauleitung, Gipserbetrieb und Akustikplaner.

Die eigentlichen Sanierungskosten wurden von der Kirchgemeinde zwar bereits genehmigt. Man geht jedoch davon aus, dass allfällige Nachbesserungen nicht zulasten der Kirchgemeinde gehen werden.

Bis die Akustik verbessert ist, finden die Sonntagsgottesdienste nicht mehr im grossen Kirchenschiff statt. Stattdessen weicht die Gemeinde in die Krypta aus, wo die Sprachverständlichkeit deutlich besser sein soll.

Sanierungen sorgen immer wieder für Schlagzeilen

Immer wieder sorgen schief gelaufene Sanierungen für Schlagzeilen. So wurde im vergangenen Sommer der Fall einer Dorfturnhalle im basel-städtischen Bettingen bekannt. Die Gemeinde wollte die Sanierung während der Sommerferien abschliessen, damit die Halle rechtzeitig zum Schulbeginn wieder genutzt werden kann. Doch daraus wurde nichts.

Ein Mitbewerber hatte die Gemeinde bereits vor der Vergabe schriftlich darauf hingewiesen, dass der Zeitplan wegen der langen Lieferfristen für Baumaterialien gar nicht einzuhalten sei. Trotzdem hielt die Gemeinde am Projekt fest. Wenige Wochen später platzte der Zeitplan, der Auftrag musste storniert und die gesamte Ausschreibung wiederholt werden. Die Sanierung verzögerte sich um rund ein Jahr.

Auch im Zürcher Unterland entwickelte sich eine eigentlich gewöhnliche Haussanierung zu einem jahrelangen Rechtsstreit. Zwei Nachbarn bekämpften den Umbau eines Mehrfamilienhauses praktisch in jedem Punkt: Sie beanstandeten unter anderem neue Fenster, die Haustüre, die Parkplatzsituation, einen angeblich fehlenden Asbestbericht, die Höhe eines Kamins sowie den Zugang zu einem Geräteraum.

Der Rechtsstreit zog sich fast drei Jahre durch mehrere Instanzen. Am Ende scheiterten die Nachbarn mit sämtlichen Einwänden vor dem Verwaltungsgericht. Zusätzlich mussten sie mehrere tausend Franken Gerichtskosten sowie eine Parteientschädigung an die Bauherrschaft bezahlen.