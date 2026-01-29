Schon wieder zweigt ein SBB-Manager Millionen ab

Bei den SBB soll ein Kader-Mitarbeiter Millionen veruntreut haben. sda

Neun Millionen Franken soll ein SBB-Kadermitarbeiter veruntreut haben. 17 Jahre lang hat er fiktive Rechnungen bezahlen lassen. Er ist geständig und wartet auf seinen Prozess vor dem Bundesstrafgericht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein ehemaliger SBB-Kadermitarbeiter soll über 17 Jahre hinweg rund 9 Millionen Franken veruntreut haben, indem er fiktive Rechnungen über Komplizen oder ein von ihm kontrolliertes Unternehmen abrechnete.

Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem Betrug, Geldwäscherei und ungetreue Amtsführung vor; der Verdächtige hat die meisten Vorwürfe gestanden und ist inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen.

Der Betrug blieb jahrelang unentdeckt, was bei der SBB trotz interner Kontrollsysteme für Kritik sorgt; frühere ähnliche Fälle zeigen, dass der Konzern nicht zum ersten Mal von Betrug in grossem Umfang durch Angestellte betroffen ist. Mehr anzeigen

Der Fall ist erst seit einer Woche bekannt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt aber schon seit Monaten. Es dürfte einer der grössten Betrugsfälle in der Geschichte der SBB sein.

Was ist passiert?

Die SBB haben einen ehemaligen Kadermitarbeiter angezeigt, der über einen Zeitraum von 17 Jahren insgesamt 9 Millionen Franken veruntreut haben soll.

Die Masche: Der Verdächtige hat laut Anklageschrift die SBB Rechnungen bezahlen lassen, für die es keine Leistung gab. Dafür arbeitete er mit weiteren Personen innerhalb und ausserhalb seines Arbeitgebers zusammen. So beschreibt es die Anklageschrift, die dem «Tages-Anzeiger» vorliegt.

Was wirft ihm die Anklage vor?

Zuständig ist das Bundesstrafgericht. Die Anklage lautet auf Betrug, ungetreue Amtsführung, Geldwäscherei, Urkundenfälschung und Widerhandlungen gegen das Waffengesetz.

Einen Teil der Rechnungen soll der Angeklagte selber erstellt haben, im Namen einer AG, die «die faktisch unter der Kontrolle des SBB-Managers stand», wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

Was es mit der Widerhandlung gegen das Waffengesetz auf sich hat, ist nicht bekannt.

Wer ist der Angeklagte?

Eine Woche nach Bekanntwerden des Verfahrens hat sich der Angeklagte beim «Blick» gemeldet. Die Zeitung nennt ihn Ueli T. Er stamme aus dem Aargau und habe 30 Jahre lang für die SBB gearbeitet. Der «Tages-Anzeiger» bezeichnet ihn auch als Abteilungsleiter. Wo genau er im Organigramm und der Hierarchie der SBB stand, ist nicht bekannt, und auch nicht, wie nahe er der Konzernspitze war.

Zum ersten Mal Geld unterschlagen habe er, als er in einen finanziellen Engpass geraten sei. Daraus entwickelte sich einer der grössten Betrugsfälle in der Geschichte der SBB.

Am 20. November wurde der Hauptverdächtige vor einem SBB-Gebäude in Olten SO verhaftet und in Untersuchungshaft gesetzt. Zwei Monate später, nachdem er die meisten ihm vorgeworfenen Delikte zugegeben hat, ist er frei gekommen. «Ohne Auflagen», wie er dem «Blick» erzählt.

Wie konnte der Betrug so lange unentdeckt bleiben?

Während 17 Jahren konnte der Kadermitarbeiter Rechnungen visieren und deren Bezahlung veranlassen, ohne dass dafür in den Büchern der SBB eine effektive Leistung verbucht wurde. Wie dieses Betrugssystem so lange unbemerkt bleiben konnte, können die SBB nicht erklären. Dem «Tages-Anzeiger» sagen sie lediglich, dies lasse sich bei 35'000 Mitarbeitenden nicht ganz vermeiden – trotz des Compliance-Systems, das sie zu diesem Zweck betreiben.

Es sei aber auch für die SBB «äusserst stossend», dass der Fall solange unentdeckt geblieben sei, sagt ein Mediensprecher zur «NZZ».

Die SBB betont, dass sie nach ersten Verdachtsmomenten sofort interne Untersuchungen ausgelöst habe. Der Mitarbeiter sei umgehend fristlos entlassen worden. Das macht die 17 Jahre aber nicht kürzer, in denen niemandem etwas aufgefallen ist und Jahr für Jahr sechsstellige Beträge abflossen.

Sind die SBB besonders anfällig für Betrug durch Mitarbeitende?

Dass die SBB häufiger durch eigene Mitarbeitende betrogen werden als andere Betriebe, ist statistisch nicht belegt. Sicher ist: Wenn bei einem Bundesbetrieb und erst recht bei der nationalen Eisenbahngesellschaft ein Betrugsfall bekannt wird, ist die Aufmerksamkeit hoch und die Berichterstattung besonders gründlich.

Tatsächlich sind in den letzten Jahren wiederholt Fälle bekannt geworden, in denen die SBB von Angestellten um Geld betrogen worden waren. So vergab ein Mitarbeiter in den 2010er Jahren Aufträge an einen Freund und ergaunerte so 2 Millionen Franken. Der Betrug lief sogar nach dem Tod des Freundes noch weiter.

Eine andere Betrügerbande hatte sich auf Kosten der SBB einen Porsche, und mehrere Harley Davidsons gekauft sowie ihre Häuser renoviert. Nach einem zehn Jahre dauernden Prozess mussten sie mehrere hunderttausend Franken zurückzahlen.

Letzter grosser Fall war jener des betrügerischen Angestellten der SBB-Tochter Elvetino. Dieser vergab fiktive Beratungsmandate an Freunde und liess sich von diesen einen Teil der von Elvetino überwiesenen Honorare zurückzahlen. Zudem hatte er Billigprodukte eingekauft und liess diese zu stark überhöhten Preisen von seinem Arbeitgeber bezahlen. Im Herbst 2024 kassierte er dafür drei Jahre Haft.

Wie flog der Betrug auf?

Was genau dem mutmasslichen Millionen-Betrüger Ueli T. zum Verhängnis wurde, ist nicht bekannt. Selber sagt sagt er im «Blick», er sei verraten worden.

An die Öffentlichkeit gelangte der Fall wegen eines Nebenschauplatzes: Der Partner der Ex-Frau des Angeklagten hatte darauf geklagt, ein Mini-Cabrio behalten zu dürfen, das laut den laufenden Ermittlungen aber mit veruntreutem Geld der SBB gekauft worden war. Das Fahrzeug war auf den neuen Lebenspartner der Ex-Frau überschrieben worden, als das Verfahren gegen den SBB-Manager längst lief. Wegen dieses Rekurses, zu dem das Bundesstrafgericht eine Medienmitteilung versandt hat, ist der Tages-Anzeiger auf den Fall aufmerksam geworden.

Was sagt der Hauptverdächtige?

«Ja, ich bin geständig, es tut mir sehr leid», zitiert der «Blick» den Angeklagten, der sich bei der Zeitung gemeldet habe. Es sei eine schlimme Sache, die er gerne rückgängig machen würde. Stattdessen wird er den Schaden wieder gut machen müssen, indem er das veruntreute Geld zurückzahlt, soweit er dies noch kann. Das Datum der Gerichtsverhandlung ist noch nicht bekannt.