  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Massiver Schneesturm Mindestens 350 Touristen von Mount Everest gerettet

dpa

6.10.2025 - 07:26

In Zeltlagern am Mount Everest sollen mehrere hundert Personen festsitzen. (Archivfoto)
In Zeltlagern am Mount Everest sollen mehrere hundert Personen festsitzen. (Archivfoto)
dpa

Die Touristen steckten zuvor nach einem Schneesturm auf Zeltlagern in Höhe von 4900 Metern fest. Möglicherweise befinden sich noch mehrere hundert Personen auf dem Berg.

,

DPA, Dominik Müller

06.10.2025, 07:26

06.10.2025, 07:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einem Schneesturm auf der tibetischen Seite des Mount Everest wurden mindestens 350 festsitzende Touristen von Rettungsteams geborgen.
  • Insgesamt waren zuvor fast 1000 Menschen auf 4900 Metern Höhe eingeschlossen.
  • Berichte deuten auf mögliche Opfer hin, doch genaue Angaben zu Toten liegen bislang nicht vor.
Mehr anzeigen

Mindestens 350 Touristen, die nach einem Schneesturm auf der tibetischen Seite des Mount Everest festsassen, sind von Bergungstrupps gerettet worden. Die Menschen wurden sicher in die nächstgelegene Ortschaft Qudang gebracht, berichtete das chinesische Staatsfernsehen. 

Zuvor waren laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast 1000 Menschen auf der Ostseite des Mount Everest auf 4900 Metern Höhe eingeschlossen. Ihre Zelte wurden teilweise durch den Sturm beschädigt und die Zufahrtsstrassen durch Schneemassen blockiert. Wie viele Personen nach wie vor auf dem Mount Everest festsitzen, ist bisher unklar.

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen.

Meistgelesen

Das ist der wahre Grund, warum du im Flugzeug den Flugmodus aktivieren sollst
Luzerner IV-Bezüger kämpft vergeblich gegen Serafe-Gebühr
Tina Turners Sohn Ike Junior ist tot
Gericht stoppt Nationalgarde-Einsatz in Oregon +++ Trump will zum 80. Geburtstag Käfigkampf vor Weissem Haus
Widerwillig setzt Zürich den späten Unterrichtsbeginn um

Videos aus dem Ressort

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Ein nepalesisches Start-up setzt Drohnen ein, um den Mount Everest von Müll zu befreien. Eine Tonne Abfall soll in dieser Saison vom Berg geholt werden – schnell und sicher. Vor allem die Sherpas sollen profitieren.

05.10.2025

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

02.10.2025

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

Am Siang-Fluss im Nordosten Indiens drohen mehrere Staudämme das Leben tausender Ureinwohner*innen zu zerstören. Für das indigene Volk der Adi geht es um Leben und Tod. Warum, erfährst du im Video.

02.10.2025

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

Erleichterung für die Sherpas – Wie Drohnen den Mount Everest vom Müll befreien – und Menschen schützen

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

New Yorks Wahlkampf: Cuomo setzt auf künstliche Intelligenz, Mamdani auf Spott

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

China und Indien kämpfen ums Wasser – Mega-Staudämme im Himalaya drohen die Kultur der Ureinwohner zu zerstören

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nahost. Acht Schweizer Teilnehmende der Gaza-Flottille sind zurück in Genf

NahostAcht Schweizer Teilnehmende der Gaza-Flottille sind zurück in Genf

Vatikan. Leo XIV. mit stehenden Ovationen an Vereidigung in Rom empfangen

VatikanLeo XIV. mit stehenden Ovationen an Vereidigung in Rom empfangen

Nahost. Neun Schweizer Gaza-Aktivisten auf Rückreise in die Schweiz

NahostNeun Schweizer Gaza-Aktivisten auf Rückreise in die Schweiz