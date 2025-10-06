In Zeltlagern am Mount Everest sollen mehrere hundert Personen festsitzen. (Archivfoto) dpa

Die Touristen steckten zuvor nach einem Schneesturm auf Zeltlagern in Höhe von 4900 Metern fest. Möglicherweise befinden sich noch mehrere hundert Personen auf dem Berg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem Schneesturm auf der tibetischen Seite des Mount Everest wurden mindestens 350 festsitzende Touristen von Rettungsteams geborgen.

Insgesamt waren zuvor fast 1000 Menschen auf 4900 Metern Höhe eingeschlossen.

Berichte deuten auf mögliche Opfer hin, doch genaue Angaben zu Toten liegen bislang nicht vor. Mehr anzeigen

Mindestens 350 Touristen, die nach einem Schneesturm auf der tibetischen Seite des Mount Everest festsassen, sind von Bergungstrupps gerettet worden. Die Menschen wurden sicher in die nächstgelegene Ortschaft Qudang gebracht, berichtete das chinesische Staatsfernsehen.

Zuvor waren laut Berichten chinesischer Staatsmedien fast 1000 Menschen auf der Ostseite des Mount Everest auf 4900 Metern Höhe eingeschlossen. Ihre Zelte wurden teilweise durch den Sturm beschädigt und die Zufahrtsstrassen durch Schneemassen blockiert. Wie viele Personen nach wie vor auf dem Mount Everest festsitzen, ist bisher unklar.

Hundreds of trekkers stranded by a sudden blizzard near Mount Everest were rescued and they reached the township of Qudang safely. More here: https://t.co/6frxNiECKE pic.twitter.com/PGGl30K3Ss — Reuters Asia (@ReutersAsia) October 6, 2025

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenplattform Jimu Xinwen gab es vor Ort auch Opfer. Zu möglichen Toten gibt es bislang keine gesicherten Informationen.