Anklage gegen Ex-SVP-Grossrat
Fall Untersiggenthal: Missbrauchsopfer sollen bleiben dürfen und mehr Unterstützung erhalten
Teilnehmende bei einer Mahnwache gegen sexualisierte Gewalt in Untersiggenthal. (27. Juli 2026)
Keystone/Andreas Becker
Nach den Enthüllungen im Fall zweier Missbrauchsopfer rudert der Kanton Aargau in zwei zentralen Punkten zurück: Die Gemeinde Untersiggenthal hätte den Betroffenen ordentliche Sozialhilfe ausrichten müssen, zudem soll die geplante Wegweisung nun doch nicht vollzogen werden.
Darum geht’s
- Ein früherer Aargauer SVP-Grossrat soll seine Opfer mutmasslich mit K.-o.-Tropfen missbraucht und die Taten gefilmt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.
- Der Kanton Aargau korrigiert sich einem Bericht zufolge nach den Enthüllungen in dem Fall.
- Die Gemeinde Untersiggenthal hätte den Betroffenen ordentliche Sozialhilfe gewähren müssen.
- Die geplante Wegweisung soll nun doch nicht vollzogen werden.
Die Aargauer Behörden vollziehen im Fall der mutmasslich von einem Ex-SVP-Grossrat missbrauchten Frauen eine Kehrtwende. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger». Das kantonale Departement Gesundheit und Soziales hat demnach entschieden, die beiden Frauen mit gültiger B-Bewilligung hätten Anspruch auf ordentliche Sozialhilfe gehabt. Ihre Wohngemeinde Untersiggenthal müsse nun die Leistungen rückwirkend berechnen – die Praxis reiner Nothilfe sei rechtswidrig gewesen.
Das kantonale Migrationsamt sei nun nach der Veröffentlichung der Recherchen des «Tages-Anzeigers» bereit, den beiden Opfern eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen … und zwar «infolge eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles».
Das Migrationsamt sagte dazu, dem Bericht zufolge, dass die Abklärungen bereits vor den Medienberichten zu einer Neubeurteilung geführt hätten.