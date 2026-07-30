Nach den Enthüllungen im Fall zweier Missbrauchsopfer rudert der Kanton Aargau in zwei zentralen Punkten zurück: Die Gemeinde Untersiggenthal hätte den Betroffenen ordentliche Sozialhilfe ausrichten müssen, zudem soll die geplante Wegweisung nun doch nicht vollzogen werden.

Anklage gegen Ex-SVP-Grossrat Fall Untersiggenthal: Missbrauchsopfer sollen bleiben dürfen und mehr Unterstützung erhalten

Darum geht’s Ein früherer Aargauer SVP-Grossrat soll seine Opfer mutmasslich mit K.-o.-Tropfen missbraucht und die Taten gefilmt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Kanton Aargau korrigiert sich einem Bericht zufolge nach den Enthüllungen in dem Fall.

Die Gemeinde Untersiggenthal hätte den Betroffenen ordentliche Sozialhilfe gewähren müssen.

Die geplante Wegweisung soll nun doch nicht vollzogen werden. Zusammenfassung erstellt mit

Die Aargauer Behörden vollziehen im Fall der mutmasslich von einem Ex-SVP-Grossrat missbrauchten Frauen eine Kehrtwende. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger». Das kantonale Departement Gesundheit und Soziales hat demnach entschieden, die beiden Frauen mit gültiger B-Bewilligung hätten Anspruch auf ordentliche Sozialhilfe gehabt. Ihre Wohngemeinde Untersiggenthal müsse nun die Leistungen rückwirkend berechnen – die Praxis reiner Nothilfe sei rechtswidrig gewesen.

Das kantonale Migrationsamt sei nun nach der Veröffentlichung der Recherchen des «Tages-Anzeigers» bereit, den beiden Opfern eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen … und zwar «infolge eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles».

Das Migrationsamt sagte dazu, dem Bericht zufolge, dass die Abklärungen bereits vor den Medienberichten zu einer Neubeurteilung geführt hätten.