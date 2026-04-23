Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Pfarrerin in Neuenburg

Gegen eine Pfarrerin aus Neuenburg laufen Ermittlungen wegen schwerer Vorwürfe. (Symbolbild) Keystone

Gegen eine Pfarrerin in Neuenburg läuft ein Strafverfahren. Mehrere mutmassliche Opfer berichten von psychischen und spirituellen Übergriffen – die Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gegen eine Pfarrerin in Neuenburg läuft ein Strafverfahren wegen Nötigung, Ausnutzung einer Notlage und Ehrverletzung.

Die reformierten Kirchen Waadt und Neuenburg suspendierten sie.

Mehrere Betroffene werfen ihr «mehrfachen Missbrauch» vor, darunter psychische, physische, finanzielle und spirituelle Übergriffe sowie Verstösse gegen die pastorale Ethik.

Die Pfarrerin bestreitet die Vorwürfe und spricht von Rache einer Ex-Partnerin. Mehr anzeigen

In Neuenburg ist nach Informationen von «24 Heures» ein Strafverfahren wegen Nötigung, Ausnutzung einer Notlage und Ehrverletzung gegen eine Pfarrerin eingeleitet worden. Die Evangelisch-reformierte Kirchen des Kantons Waadt und Neuenburg suspendierten die Frau, wie die Zeitung schrieb.

Gegen sie stehen laut Bericht Vorwürfe von «mehrfachem Missbrauch» im Raum. Mindestens drei mutmassliche Opfer sollen sich gemeldet haben. Die auf Missbrauch in religiösen Kontexten spezialisierte Gruppe Sapec gibt an, Aussagen von mindestens drei Betroffenen gesammelt zu haben. Dabei geht es um mögliche psychische, physische, finanzielle und spirituelle Übergriffe sowie Verstösse gegen die pastorale Berufsethik.

Vorwürfe betreffen Zeit, in der Pfarrerin in Neuenburg war

Die beschuldigte Pfarrerin weist die Vorwürfe zurück. In einem Interview mit «Protestinfo» erklärte sie, eine ehemalige Partnerin wolle sich an ihr rächen. Zwar habe sie diese zuvor therapeutisch begleitet, die Beziehung habe jedoch erst danach begonnen. Die Ex-Partnerin widerspricht dieser Darstellung.

Die Vorwürfe betreffen laut «24 Heures» vor allem die Zeit, in der die Pfarrerin in Neuenburg tätig war. Die Ermittlungen wurden nach einem ersten Entscheid zur Nichtanhandnahme wieder aufgenommen.

Die Pfarrerin kritisiert das Vorgehen der Kirche scharf: Sie sei «von einem Tag auf den anderen» suspendiert worden und sehe sich zu Unrecht beschuldigt. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.