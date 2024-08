Basler ESC-Kandidatur überzeugt durch attraktives Gesamtpaket

Die Stadt Basel hat bei der Kandidatur als Austragungsort des Eurovision Song Contest (ESC) mit seinem Gesamtpaket überzeugt. Es sei ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Basel und Genf gewesen, sagte Reto Peritz, Co-Executive Producer ESC der SRG. Die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) hat am Freitag in den sozialen Medien das Referendum gegen die Finanzierungsvorlage angekündigt. Regierungspräsident Conradin Cramer ist aber überzeugt, dass es genügend gute und überzeugende Argumente für die Mitfinanzierung und Austragung des Events gibt.

30.08.2024