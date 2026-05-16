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Kampf gegen Deepfakes Mit diesem Chip entlarven ETH-Forscher KI-Bilder

Stefan Michel

16.5.2026

Noch gibt es nur Prototypen: Ein Chip setzt auf jedes mit einer Digitalkamera fotografiert Bild eine Signatur, die die Echtheit belegt. Jede Manipulation verändert die Signatur, Deepfake-Bilder können den Echtheitsbeweis gar nicht erst haben – oder nur mit grossem technischen Aufwand.
Noch gibt es nur Prototypen: Ein Chip setzt auf jedes mit einer Digitalkamera fotografiert Bild eine Signatur, die die Echtheit belegt. Jede Manipulation verändert die Signatur, Deepfake-Bilder können den Echtheitsbeweis gar nicht erst haben – oder nur mit grossem technischen Aufwand.
Caroline Arndt Foppa / ETH Zürich

Forschende der ETH haben einen Chip entwickelt, der jedes KI-Bild entlarvt. Das System funktioniert aber nur, wenn sämtliche Hersteller das Bauteil in ihre Kameras integrieren.

Stefan Michel

16.05.2026, 14:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Forschungs-Team der ETH hat einen Chip entwicklet, der Fotos und Tonaufnahmen mit einer unsichtbaren Signatur versieht. Damit soll überprüfbar werden, ob Inhalte echt oder manipuliert sind.
  • Wird ein Bild oder Audiofile nachträglich verändert, verliert die Signatur ihre Gültigkeit. Unklar bleibt jedoch, welche Bearbeitungen bereits als Manipulation gelten, etwa Farbkorrekturen oder Rauschfilter.
  • Damit die Technologie funktioniert, müssten alle Hersteller von Bildsensoren den Chip einbauen. Dafür bräuchte es politischen oder gesellschaftlichen Druck auf die Industrie.
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Echt oder fake? Fotografiert oder generiert? Es wird immer schwieriger, KI-Bilder von echten zu unterscheiden. Der ETH-Forscher Felix Franke erzählt in einer Medienmitteilung der Hochschule, er habe vor zehn Jahren erkannt, dass Deepfake-Fotos und Videos zu einem ernsthaften Problem werden würden. Diese KI-generierten Produkte ahmen reale Personen oder Situationen täuschend echt nach, manipulieren oder setzen sie in einen neuen Kontext. So verfälschen sie die Realität und untergraben das Vertrauen der Menschen, in das, was sie sehen.

Seit 2017 arbeitet Franke mit seinem Team an einem Mittel zur Kennzeichnung KI-generierter Fotos, Videos und Audio-Files. 

Das Prinzip: Ein Chip auf dem Bildsensor der Kamera setzt auf jedes Bild eine vom menschlichen Auge nicht wahrnehmbare Signatur. Diese garantiert, dass das Bild tatsächlich so aufgenommen wurde, wie es präsentiert wird. Auch Tonaufnahmen können so gekennzeichnet werden.

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Nur echte, nicht manipulierte Bilder können Signatur tragen

Sobald ein Bild oder ein Audio-File manipuliert wird, verändert sich automatisch auch die Signatur und verliert ihre Gültigkeit. So kann jederzeit überprüft werden, ob eine Aufnahme echt oder nachträglich verändert worden ist.

Welche Art von Manipulationen am Bild davon betroffen sind, erläutert die Mitteilung nicht. Ob Farb- oder Belichtungskorrekturen das Echtheitssiegel auch schon zerstören, bleibt unklar. Ebenso, was passiert, wenn bei Tonaufnahmen Rauschen oder Störgeräusche entfernt werden.

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Franke und sein Team denken an eine öffentliche Datenbank, in der sämtliche Signaturen der Bilder aufbewahrt werden und einsehbar sind. Dafür bietet sich die Blockchain-Technologie an. Medienhäuser oder Behörden und auch gewöhnliche Nutzer*innen können überprüfen, ob ein Bild authentisch ist. Social-Media-Plattformen könnten beim Hochladen automatisch erkennen, ob ein Foto manipuliert wurde – und verifizierte Inhalte etwa mit einem grünen Häkchen markieren.

Der Haken: Alle müssen Echtheits-Chip einbauen

Den Chip zu manipulieren, um Deepfake-Bilder als echt ausgeben zu können, sei technisch möglich, so das ETH-Team. Der Aufwand sei jedoch hoch und verumögliche das massenhafte Generieren von KI-Bildern.

Der Echtheits-Chip funktioniert, das hat das Team um Felix Franke bewiesen und in einem wissenschaftlichen Artikel beschrieben. Doch jetzt muss die Technologie eine Hürde nehmen, die sehr hoch ist: Alle Hersteller von Bildsensoren – das Bauteil, das digitale Fotos erstellt – müssten den Chip in diese einbauen. 

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Franke sagt, dass es dafür wohl politischen oder gesellschaftlichen Druck auf die Industrie brauche, damit diese den zusätzlichen Aufwand für den Einbau solcher Echtheits-Chips auf sich nehme. Menschen können den Kampf gegen die Flut von KI-generierten Deepfake-Bildern wahrscheinlich nicht gewinnen, ist der Forscher überzeugt. Es scheint, dass die Menschheit gewisse Technologien nur noch mit weiterer Technologie beherrschen kann.

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