Auf diese Fake-Webseite der Migros verlinkt ein Betrugsmail, vor dem die Kantonspolizei Zürich warnt. Cybercrimepolice.ch

Mit einer angeblichen Rückerstattung der Migros versuchen Cyberkriminelle an Kreditkartendaten heranzukommen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Zürich warnt vor einer neuen Betrugsmasche.

Mit einer angeblichen Rückerstattung der Migros versuchen Cyberkriminelle, die Empfänger der betrügerischen E-Mails dazu zu bringen, ihre Kreditkartendaten preiszugeben. Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Zürich warnt auf ihrem Portal «Cybercrimepolice.ch» vor einer neuen Betrugsmasche. Demnach würden Kriminelle versuchen, potenzielle Opfer mit einem angeblich von Migros stammenden E-Mail und dem Hinweis auf eine Rückerstattung aufgrund einer doppelten Kreditkartenbelastung beim letzten Einkauf auf eine gefälschte Website zu locken.

Gelingt es den Cyberkriminellen, Leute auf die verlinkte Fake-Website zu locken, versuchen diese die Mobiltelefonnummer und vor allem die Kreditkartendaten zu phishen.

Um sich und seine Daten zu schützen, rät die Polizei, potenzielle Betrugs-E-Mails an Cybercrimepolice.ch weiterzuleiten. Im Anschluss soll die Nachricht ignoriert und gelöscht oder in den Spam-Ordner geschoben werden. Sensible Daten von sich sollen niemals preisgegeben werden, wenn vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt worden sind.

Anzeige erstatten

Im Zweifelsfall sei es ratsam, direkt beim betreffenden Unternehmen nachzufragen, um die Seriosität des E-Mails zu klären.

Wer bereits Opfer der Betrugsmasche wurde, soll umgehend das entsprechende Finanzinstitut informieren und die involvierten Bank- respektive Debitkarten sperren lassen. Zudem wird empfohlen, Anzeige zu erstatten.