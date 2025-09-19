Mit diesen 60 Massnahmen will der Bundesrat Milliarden sparen

blue News listet alle Punkte aufMit diesen 60 Massnahmen will der Bundesrat Milliarden sparen
Der Bundesrat schnürt ein milliardenschweres Sparpaket: Mit dem «Entlastungspaket 27» will er ab 2027 die drohenden Defizite in den Bundesfinanzen eindämmen. Gespart wird breit – von der SRG über Sportanlagen bis hin zum Bundespersonal.
Der Bundesrat hat am Freitag die Botschaft zum «Entlastungspaket 27» verabschiedet. Mit dem Programm will er die Bundesfinanzen stabilisieren, da ab 2027 Defizite von über zwei Milliarden Franken drohen. Geplant sind Entlastungen von 2,4 Milliarden Franken im Jahr 2027, drei Milliarden 2028 und 3,1 Milliarden 2029.
Das Paket umfasst rund 60 Massnahmen, von denen mehr als die Hälfte Gesetzesänderungen erfordern. Weitere Kürzungen sollen über das Budget und den Finanzplan erfolgen. Rund 90 Prozent des Sparvolumens betreffen die Ausgaben, 340 Millionen Franken sollen durch Mehreinnahmen erzielt werden – etwa durch eine höhere Besteuerung von Kapitalbezügen aus Vorsorgegeldern und die Versteigerung von Importkontingenten in der Landwirtschaft.
Bundesrat hat Paket angepasst
Nach der Vernehmlassung hat der Bundesrat Anpassungen vorgenommen. In der Klimapolitik bleibt das Gebäudeprogramm bestehen, wird aber neu ausgerichtet. Künftig können bis zu 200 Millionen Franken pro Jahr aus der CO₂-Abgabe für den Ersatz von Heizungen und für Gebäudesanierungen verwendet werden. Die Kantone müssen gleich hohe Beiträge leisten. Weitere 200 Millionen sind für neue Technologien vorgesehen.
Einschnitte gibt es beim Auslandsangebot der SRG: Ab 2027 entfallen die Bundesgelder für Swissinfo und 3Sat, ab 2029 auch jene für TV5Monde. Die SRG soll dennoch weiterhin Inhalte für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer bereitstellen. Im Sportbereich wird das Programm Jugend+Sport geschont, gekürzt werden hingegen die Beiträge an Sportanlagen von nationaler Bedeutung.
Auch beim Bundespersonal sind Einsparungen vorgesehen. Bis 2028 sollen 300 Millionen Franken reduziert werden, davon 190 Millionen bei den Personalkosten. Ab 2027 müssen die Mitarbeitenden zudem einen Teil der Risikoprämie in der beruflichen Vorsorge selber tragen.
Das Geschäft geht nun ans Parlament. Der Ständerat berät das Paket in der Wintersession, der Nationalrat im Frühling 2026. Weil das Programm dem fakultativen Referendum untersteht, könnte letztlich auch das Volk entscheiden. Geplant ist ein Inkrafttreten Anfang 2027.
Das ist die Liste
Nr.
Massnahme (in Mio.)
2027
2028
2029
1
Einfrieren der IZA-Ausgaben bis 2030
107
167
234
2
Kürzung im Eigen- und Transferbereich des EDA
6
6
6
3
Reduktion des Beitrags für das Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum in Genf
1
1
1
4
Verzicht auf Abgeltung an diplomatische Gruppe der Genfer Polizei
1
1
1
5
Entschädigung polizeilicher Massnahmen des BAZG an Flughäfen
22
22
22
6
Stärkung der Nutzerfinanzierung im ETH-Bereich
78
78
78
7
Kürzung des Bundesbeitrags für den SNF
131
139
139
8
Kürzung der Ressortforschung
26
26
26
9
Massnahmen im Kulturbereich
6
10
12
10
Kürzung der Finanzhilfen für die Sportförderung
17
18
17
11
Kürzung der Subventionen für ausserschulische Kinder- und Jugendförderung
1
2
2
12
Kürzung der Beiträge für Hauptstrassen
17
18
18
13
NAF: Kürzung der Einlagen
100
100
100
14
Erhöhung des Kostendeckungsgrads im regionalen Personenverkehr
58
59
60
15
Kürzung bei den Verbundaufgaben im Umweltbereich
47
49
52
16
Kürzung der Qualitäts- und Absatzförderung
11
11
11
17
Kürzung der Finanzhilfen für Schweiz Tourismus
11
11
11
18
Kürzung der Mittel von Innotour
2
3
3
19
Kürzung des Beitrags an Prüfkosten Produktesicherheit
1
1
1
20
Kürzungen bei EnergieSchweiz
20
20
20
21
Kürzung der freiwilligen Beiträge an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und an die übrigen internationalen Organisationen ausserhalb der IZA
26
25
26
22
Massnahmen im Eigenbereich
200
300
300
23
Verzicht auf Anschubfinanzierungen für Digitalisierungsprojekte
2
2
2
24
Redimensionierung des Auslandangebots der SRG
19
19
19
25
Verzicht auf Entschädigungen an Einsatzbetriebe für Einsätze von Zivildienstpflichtigen
3
3
3
26
Stärkung der Nutzerfinanzierung der kantonalen Hochschulen
120
120
120
27
Verzicht auf projektgebundene Beiträge an die Hochschulen
28
30
30
28
Kürzung des Bundesbeitrags für Innosuisse
32
33
33
29
Aufhebung der Förderbestimmungen im Weiterbildungsgesetz
19
20
20
30
Kürzung der Innovations- und Projektbeiträge in der Berufsbildung auf 50 Prozent
10
10
10
31
Verzicht auf die Unterstützung der kantonalen französischsprachigen Schule in Bern
1
1
1
32
Kürzung des Beitrags an Modellversuche im Straf- und Massnahmenvollzug auf 50 Prozent
1
1
1
33
Kürzung der indirekten Presseförderung
20
20
20
34
Verzicht auf Beitrag Ausbildung Programmschaffende
1
1
1
35
Verzicht auf Beiträge Verbreitung Programme in Bergregionen
1
1
1
36
Verzicht auf Entsorgungsbeiträge
48
49
49
37
Harmonisierung der Abgeltungsdauer für Integrationspolitik auf 5 Jahre
243
388
436
38
Verzicht auf Ausbildungsbeiträge Opferhilfe
0,3
0,3
0,3
39
BIF: Kürzung der Einlagen
200
200
200
40
Kürzung der Beiträge an den grenzüberschreitenden Personenschienenverkehr
20
20
20
41
Teilverzicht auf Förderung alternativer Antriebssysteme für Busse und Schiffe
56
56
56
42
Verzicht auf Beiträge für automatisiertes Fahren
2
2
2
43
Kürzung der allgemeinen Strassenbeiträge
32
31
26
44
Kürzung der Bundesbeiträge an Regionalflughäfen auf Bundesinteressen
25
25
25
45
BAFU: Verzicht auf Unterstützung von Pilot- und Demonstrationsanlagen
6
7
7
46
Verzicht auf weitere Fondseinlagen Landschaft Schweiz
5
5
5
47
Verzicht auf Förderung im Bereich Bildung und Umwelt
6
6
6
48
Verzicht auf Beihilfen Viehwirtschaft
5
5
4
49
Verzicht auf die Förderung der Obstverwertung
2
2
2
50
Erhöhung Versteigerung Zollkontingente
127
127
127
51
Kürzung der Landschaftsqualitätsbeiträge auf 50 Prozent
65
65
52
Priorisierungen bei Subventionen für Klimapolitik
372
389
400
53
BFE: Verzicht auf Unterstützung von Pilot- und Demonstrationsanlagen
19
24
24
54
Regionalpolitik: Verzicht auf weitere Fondseinlagen und auf Steuererleichterungen
13
26
26
55
Finanzausgleich: Kürzung des soziodemografischen Lastenausgleichs und Schaffung eines temporären Härtefallausgleichs
67
67
67
56
Höhere Besteuerung von Kapitalbezügen der 2. und 3. Säule
