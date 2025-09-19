Mit diesen 60 Massnahmen will der Bundesrat Milliarden sparen

  1. Privatkunden
Petar Marjanović

19.9.2025

Das Sparpaket ist im Departement von Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter geschnürt worden.
KEYSTONE

Der Bundesrat schnürt ein milliardenschweres Sparpaket: Mit dem «Entlastungspaket 27» will er ab 2027 die drohenden Defizite in den Bundesfinanzen eindämmen. Gespart wird breit – von der SRG über Sportanlagen bis hin zum Bundespersonal.

19.09.2025, 14:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat hat das «Entlastungspaket 27» verabschiedet, das ab 2027 Einsparungen von 2,4 bis 3,1 Milliarden Franken bringen soll.
  • Betroffen sind unter anderem das Auslandangebot der SRG, Sportanlagen und das Bundespersonal, während Jugend+Sport und die Sozialversicherungen geschont werden.
  • Nun berät das Parlament über das Paket, das Anfang 2027 in Kraft treten und allenfalls vors Volk kommen könnte.
Mehr anzeigen

Der Bundesrat hat am Freitag die Botschaft zum «Entlastungspaket 27» verabschiedet. Mit dem Programm will er die Bundesfinanzen stabilisieren, da ab 2027 Defizite von über zwei Milliarden Franken drohen. Geplant sind Entlastungen von 2,4 Milliarden Franken im Jahr 2027, drei Milliarden 2028 und 3,1 Milliarden 2029.

Das Paket umfasst rund 60 Massnahmen, von denen mehr als die Hälfte Gesetzesänderungen erfordern. Weitere Kürzungen sollen über das Budget und den Finanzplan erfolgen. Rund 90 Prozent des Sparvolumens betreffen die Ausgaben, 340 Millionen Franken sollen durch Mehreinnahmen erzielt werden – etwa durch eine höhere Besteuerung von Kapitalbezügen aus Vorsorgegeldern und die Versteigerung von Importkontingenten in der Landwirtschaft.

Bundesrat hat Paket angepasst

Nach der Vernehmlassung hat der Bundesrat Anpassungen vorgenommen. In der Klimapolitik bleibt das Gebäudeprogramm bestehen, wird aber neu ausgerichtet. Künftig können bis zu 200 Millionen Franken pro Jahr aus der CO₂-Abgabe für den Ersatz von Heizungen und für Gebäudesanierungen verwendet werden. Die Kantone müssen gleich hohe Beiträge leisten. Weitere 200 Millionen sind für neue Technologien vorgesehen.

Einschnitte gibt es beim Auslandsangebot der SRG: Ab 2027 entfallen die Bundesgelder für Swissinfo und 3Sat, ab 2029 auch jene für TV5Monde. Die SRG soll dennoch weiterhin Inhalte für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer bereitstellen. Im Sportbereich wird das Programm Jugend+Sport geschont, gekürzt werden hingegen die Beiträge an Sportanlagen von nationaler Bedeutung.

Auch beim Bundespersonal sind Einsparungen vorgesehen. Bis 2028 sollen 300 Millionen Franken reduziert werden, davon 190 Millionen bei den Personalkosten. Ab 2027 müssen die Mitarbeitenden zudem einen Teil der Risikoprämie in der beruflichen Vorsorge selber tragen.

Das Geschäft geht nun ans Parlament. Der Ständerat berät das Paket in der Wintersession, der Nationalrat im Frühling 2026. Weil das Programm dem fakultativen Referendum untersteht, könnte letztlich auch das Volk entscheiden. Geplant ist ein Inkrafttreten Anfang 2027.

Das ist die Liste

Nr. Massnahme (in Mio.) 2027 2028 2029
1Einfrieren der IZA-Ausgaben bis 2030107167234
2Kürzung im Eigen- und Transferbereich des EDA666
3Reduktion des Beitrags für das Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum in Genf111
4Verzicht auf Abgeltung an diplomatische Gruppe der Genfer Polizei111
5Entschädigung polizeilicher Massnahmen des BAZG an Flughäfen222222
6Stärkung der Nutzerfinanzierung im ETH-Bereich787878
7Kürzung des Bundesbeitrags für den SNF131139139
8Kürzung der Ressortforschung262626
9Massnahmen im Kulturbereich61012
10Kürzung der Finanzhilfen für die Sportförderung171817
11Kürzung der Subventionen für ausserschulische Kinder- und Jugendförderung122
12Kürzung der Beiträge für Hauptstrassen171818
13NAF: Kürzung der Einlagen100100100
14Erhöhung des Kostendeckungsgrads im regionalen Personenverkehr585960
15Kürzung bei den Verbundaufgaben im Umweltbereich474952
16Kürzung der Qualitäts- und Absatzförderung111111
17Kürzung der Finanzhilfen für Schweiz Tourismus111111
18Kürzung der Mittel von Innotour233
19Kürzung des Beitrags an Prüfkosten Produktesicherheit111
20Kürzungen bei EnergieSchweiz202020
21Kürzung der freiwilligen Beiträge an die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und an die übrigen internationalen Organisationen ausserhalb der IZA262526
22Massnahmen im Eigenbereich200300300
23Verzicht auf Anschubfinanzierungen für Digitalisierungsprojekte222
24Redimensionierung des Auslandangebots der SRG191919
25Verzicht auf Entschädigungen an Einsatzbetriebe für Einsätze von Zivildienstpflichtigen333
26Stärkung der Nutzerfinanzierung der kantonalen Hochschulen120120120
27Verzicht auf projektgebundene Beiträge an die Hochschulen283030
28Kürzung des Bundesbeitrags für Innosuisse323333
29Aufhebung der Förderbestimmungen im Weiterbildungsgesetz192020
30Kürzung der Innovations- und Projektbeiträge in der Berufsbildung auf 50 Prozent101010
31Verzicht auf die Unterstützung der kantonalen französischsprachigen Schule in Bern111
32Kürzung des Beitrags an Modellversuche im Straf- und Massnahmenvollzug auf 50 Prozent111
33Kürzung der indirekten Presseförderung202020
34Verzicht auf Beitrag Ausbildung Programmschaffende111
35Verzicht auf Beiträge Verbreitung Programme in Bergregionen111
36Verzicht auf Entsorgungsbeiträge484949
37Harmonisierung der Abgeltungsdauer für Integrationspolitik auf 5 Jahre243388436
38Verzicht auf Ausbildungsbeiträge Opferhilfe0,30,30,3
39BIF: Kürzung der Einlagen200200200
40Kürzung der Beiträge an den grenzüberschreitenden Personenschienenverkehr202020
41Teilverzicht auf Förderung alternativer Antriebssysteme für Busse und Schiffe565656
42Verzicht auf Beiträge für automatisiertes Fahren222
43Kürzung der allgemeinen Strassenbeiträge323126
44Kürzung der Bundesbeiträge an Regionalflughäfen auf Bundesinteressen252525
45BAFU: Verzicht auf Unterstützung von Pilot- und Demonstrationsanlagen677
46Verzicht auf weitere Fondseinlagen Landschaft Schweiz555
47Verzicht auf Förderung im Bereich Bildung und Umwelt666
48Verzicht auf Beihilfen Viehwirtschaft554
49Verzicht auf die Förderung der Obstverwertung222
50Erhöhung Versteigerung Zollkontingente127127127
51Kürzung der Landschaftsqualitätsbeiträge auf 50 Prozent6565
52Priorisierungen bei Subventionen für Klimapolitik372389400
53BFE: Verzicht auf Unterstützung von Pilot- und Demonstrationsanlagen192424
54Regionalpolitik: Verzicht auf weitere Fondseinlagen und auf Steuererleichterungen132626
55Finanzausgleich: Kürzung des soziodemografischen Lastenausgleichs und Schaffung eines temporären Härtefallausgleichs676767
56Höhere Besteuerung von Kapitalbezügen der 2. und 3. Säule190190
57Änderung Subventionsgesetz
Total EP27 2'396 3'010 3'138

