Mit diesen 60 Massnahmen will der Bundesrat Milliarden sparen

Das Sparpaket ist im Departement von Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter geschnürt worden. KEYSTONE

Der Bundesrat schnürt ein milliardenschweres Sparpaket: Mit dem «Entlastungspaket 27» will er ab 2027 die drohenden Defizite in den Bundesfinanzen eindämmen. Gespart wird breit – von der SRG über Sportanlagen bis hin zum Bundespersonal.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat hat das «Entlastungspaket 27» verabschiedet, das ab 2027 Einsparungen von 2,4 bis 3,1 Milliarden Franken bringen soll.

Betroffen sind unter anderem das Auslandangebot der SRG, Sportanlagen und das Bundespersonal, während Jugend+Sport und die Sozialversicherungen geschont werden.

Nun berät das Parlament über das Paket, das Anfang 2027 in Kraft treten und allenfalls vors Volk kommen könnte. Mehr anzeigen

Der Bundesrat hat am Freitag die Botschaft zum «Entlastungspaket 27» verabschiedet. Mit dem Programm will er die Bundesfinanzen stabilisieren, da ab 2027 Defizite von über zwei Milliarden Franken drohen. Geplant sind Entlastungen von 2,4 Milliarden Franken im Jahr 2027, drei Milliarden 2028 und 3,1 Milliarden 2029.

Das Paket umfasst rund 60 Massnahmen, von denen mehr als die Hälfte Gesetzesänderungen erfordern. Weitere Kürzungen sollen über das Budget und den Finanzplan erfolgen. Rund 90 Prozent des Sparvolumens betreffen die Ausgaben, 340 Millionen Franken sollen durch Mehreinnahmen erzielt werden – etwa durch eine höhere Besteuerung von Kapitalbezügen aus Vorsorgegeldern und die Versteigerung von Importkontingenten in der Landwirtschaft.

Bundesrat hat Paket angepasst

Nach der Vernehmlassung hat der Bundesrat Anpassungen vorgenommen. In der Klimapolitik bleibt das Gebäudeprogramm bestehen, wird aber neu ausgerichtet. Künftig können bis zu 200 Millionen Franken pro Jahr aus der CO₂-Abgabe für den Ersatz von Heizungen und für Gebäudesanierungen verwendet werden. Die Kantone müssen gleich hohe Beiträge leisten. Weitere 200 Millionen sind für neue Technologien vorgesehen.

Einschnitte gibt es beim Auslandsangebot der SRG: Ab 2027 entfallen die Bundesgelder für Swissinfo und 3Sat, ab 2029 auch jene für TV5Monde. Die SRG soll dennoch weiterhin Inhalte für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer bereitstellen. Im Sportbereich wird das Programm Jugend+Sport geschont, gekürzt werden hingegen die Beiträge an Sportanlagen von nationaler Bedeutung.

Auch beim Bundespersonal sind Einsparungen vorgesehen. Bis 2028 sollen 300 Millionen Franken reduziert werden, davon 190 Millionen bei den Personalkosten. Ab 2027 müssen die Mitarbeitenden zudem einen Teil der Risikoprämie in der beruflichen Vorsorge selber tragen.

Das Geschäft geht nun ans Parlament. Der Ständerat berät das Paket in der Wintersession, der Nationalrat im Frühling 2026. Weil das Programm dem fakultativen Referendum untersteht, könnte letztlich auch das Volk entscheiden. Geplant ist ein Inkrafttreten Anfang 2027.

