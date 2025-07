Der Einbruch erfolgte im Gebiet Schönbühlring in der Stadt Luzern. Swisstopo

Ein mutmasslicher Dieb hat am Sonntagmorgen in Luzern ein Auto aufgebrochen und ist mit einem Velo geflüchtet – die Polizei konnte den 34-Jährigen wenig später festnehmen.

Am Sonntagmorgen gegen halb elf hat die Luzerner Polizei einen mutmasslichen Dieb festgenommen. Der 34-jährige Schweizer soll in eine Tiefgarage am Schönbühlring eingebrochen sein.

Mit einer Gartenhacke soll er die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und das Innere nach Wertgegenständen durchsucht haben. Danach flüchtete er auf einem Velo.

Dank einem schnellen Hinweis und einer genauen Täterbeschreibung konnte die Polizei den Mann wenig später schnappen. Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt nun.