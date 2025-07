Pfarrer Gottfried Spieth predigt an der Evangelischen Stadtkirche St. Dionysius in Diessenhofen. Google Street View

Ein Thurgauer Pfarrer sitzt neuerdings für die AfD im Stadtparlament einer deutschen Stadt. Die Kirche ist darüber nicht erfreut, kann jedoch nichts dagegen unternehmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pfarrer Gottfried Spieth aus Diessenhofen TG ist für die umstrittene AfD ins Stadtparlament von Frankfurt an der Oder (D) gewählt worden.

Innerhalb der Kirchgemeinde führt seine Wahl wegen der Nähe der AfD zu rechtsextremen Positionen zu Kritik.

Gottfried Spieth ist seit 2017 als Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde Diessenhofen TG tätig. Nun hat er kürzlich eine neue politische Rolle übernommen: Der 64-Jährige wurde für die «Alternative für Deutschland» (AfD) in die Stadtverordnetenversammlung in der deutschen Gemeinde Frankfurt an der Oder gewählt, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet.

Das stösst innerhalb der Kirche auf Missfallen: «Die AfD wird in Deutschland als teils rechtsextrem und antisemitisch eingestuft. Das sind keine Werte, welche die Kirche vertritt», wird die Diessenhofer Kirchenpräsidentin Jael Mascherin zitiert.

Spieth werde als Pfarrer geschätzt, zumal er in seinen Predigten auf politische Botschaften verzichte. Bezüglich politische Aktivität seien der Kirchenvorsteherschaft allerdings die Hände gebunden: «Er ist gewählt, wir können nichts dagegen machen», sagt Mascherin zur «Thurgauer Zeitung».

Spieth: «Erweitertes gesellschaftliches Engagement»

Gemäss der Thurgauer Kirchenratspräsidentin Christina Aus der Au sollten Pfarrer grundsätzlich politische Ämter ausüben dürfen. Allerdings betont sie: «Wir schliessen niemanden aus, solange jemand nicht AfD-Parolen predigt.»

Spieth selbst spricht bei seiner Wahl von einem «erweiterten gesellschaftlichen Engagement». Er vertrete weder extreme AfD-Positionen, noch habe er etwas «mit Rechtsextremen am Hut». So sei er in Diessenhofen etwa in der ökumenischen Flüchtlingsarbeit mit Ukrainern tätig.

Er verstehe sich als Brückenbauer und werde im Stadtparlament von verschiedenen Parteien und Gruppen respektiert.

Bald wird Pfarrer Spieth viel Zeit für seine politischen Aktivitäten haben: Ende 2025 geht er in Pension. Der Abschied aus Diessenhofen erfolgt zwei Monate früher als geplant – gemäss Spieth «aus betriebsinternen Gründen».