  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall in Neftenbach ZH Mit Sand beladener Fünfachser prallt in Baumreihe

Dominik Müller

3.9.2025

Neftenbach
Neftenbach. Am Mittwoch ist in Neftenbach ZH ein Lastwagen verunfallt.

Am Mittwoch ist in Neftenbach ZH ein Lastwagen verunfallt.

Bild: BRK News

Neftenbach. Der Fahrer musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Der Fahrer musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Bild: BRK News

Neftenbach. Das Fahrzeug erlitt dabei Totalschaden.

Das Fahrzeug erlitt dabei Totalschaden.

Bild: BRK News

Neftenbach. Beim Unfall prallte der LKW in eine Baumreihe.

Beim Unfall prallte der LKW in eine Baumreihe.

Bild: BRK News

Neftenbach
Neftenbach. Am Mittwoch ist in Neftenbach ZH ein Lastwagen verunfallt.

Am Mittwoch ist in Neftenbach ZH ein Lastwagen verunfallt.

Bild: BRK News

Neftenbach. Der Fahrer musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Der Fahrer musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Bild: BRK News

Neftenbach. Das Fahrzeug erlitt dabei Totalschaden.

Das Fahrzeug erlitt dabei Totalschaden.

Bild: BRK News

Neftenbach. Beim Unfall prallte der LKW in eine Baumreihe.

Beim Unfall prallte der LKW in eine Baumreihe.

Bild: BRK News

In Neftenbach ZH ist am Mittwochmorgen ein Lastwagen verunfallt. Der Fahrer musste ins Spital.

Redaktion blue News

03.09.2025, 10:31

Ein Selbstunfall eines Lastwagens hat am Mittwoch in Neftenbach ZH für Behinderungen im Morgenverkehr gesorgt.

Kurz nach 7 Uhr war ein 52-jähriger Fahrer mit einem mit Sand beladenen Lastwagen auf der Hauptstrasse unterwegs in Richtung Wülflingen. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam der Fünfachser rechts von der Strasse ab, prallte in eine Baumreihe und kam schliesslich auf dem Fuss- und Fahrradweg zum Stillstand.

Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Durch den Unfall entstand Sach- und Flurschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt und wird von der Kantonspolizei Zürich untersucht. Spezialisten der Polizei sicherten vor Ort die Spuren.

Meistgelesen

Der neue Kindsgibändel kommt bei Lehrpersonen und Eltern gar nicht gut an
Bundesrat verschärft Tempo-30-Regeln – das Parlament hat nichts zu sagen
SRF verliert seine Chefin – Nathalie Wappler geht
Trump meldet sich mit kurioser Pressekonferenz zurück – die 5 wichtigsten Punkte
«Alles normal» hiess es – bis für Laila (26) die Schockdiagnose kam