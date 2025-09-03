Neftenbach Am Mittwoch ist in Neftenbach ZH ein Lastwagen verunfallt. Bild: BRK News Der Fahrer musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Bild: BRK News Das Fahrzeug erlitt dabei Totalschaden. Bild: BRK News Beim Unfall prallte der LKW in eine Baumreihe. Bild: BRK News Neftenbach Am Mittwoch ist in Neftenbach ZH ein Lastwagen verunfallt. Bild: BRK News Der Fahrer musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Bild: BRK News Das Fahrzeug erlitt dabei Totalschaden. Bild: BRK News Beim Unfall prallte der LKW in eine Baumreihe. Bild: BRK News

In Neftenbach ZH ist am Mittwochmorgen ein Lastwagen verunfallt. Der Fahrer musste ins Spital.

Redaktion blue News Dominik Müller

Ein Selbstunfall eines Lastwagens hat am Mittwoch in Neftenbach ZH für Behinderungen im Morgenverkehr gesorgt.

Kurz nach 7 Uhr war ein 52-jähriger Fahrer mit einem mit Sand beladenen Lastwagen auf der Hauptstrasse unterwegs in Richtung Wülflingen. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam der Fünfachser rechts von der Strasse ab, prallte in eine Baumreihe und kam schliesslich auf dem Fuss- und Fahrradweg zum Stillstand.

Der Fahrer wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Durch den Unfall entstand Sach- und Flurschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt und wird von der Kantonspolizei Zürich untersucht. Spezialisten der Polizei sicherten vor Ort die Spuren.