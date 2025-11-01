  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Früh Bedenken geäussert» Kita-Mitarbeiter soll 15 Kinder sexuell missbraucht haben

SDA

1.11.2025 - 10:57

In einer Berner Kindertagesstätte soll ein Mitarbeiter vier- bis fünfjährige Kinder sexuell missbraucht haben.
In einer Berner Kindertagesstätte soll ein Mitarbeiter vier- bis fünfjährige Kinder sexuell missbraucht haben.
dpa

Ein Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Bern ist im Frühling 2024 verhaftet worden. Ihm werden 50 Übergriffe auf mindestens 15 Kinder vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende Juli Anklage erhoben.

Keystone-SDA

01.11.2025, 10:57

01.11.2025, 11:00

Ein Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Bern ist im Frühling 2024 verhaftet worden: Ihm werden 50 Übergriffe an mindestens 15 Kindern vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende Juli eine entsprechende Anklage erhoben.

Die erstinstanzliche Verhandlung wird im kommenden April in Bern stattfinden. Die Berner Generalstaatsanwaltschaft bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der Zeitungen «Bund» und «Berner Zeitung».

Zu den Übergriffen soll es in der Kindertagesstätte in der Region Bern gekommen sein, in der der Mann rund ein Jahr gearbeitet hatte. Zudem werden ihm weitere Übergriffe in einer Kita in einem anderen Kanton vorgeworfen. Der Mann befindet sich gemäss Generalstaatsanwaltschaft in Haft. Weitere Angaben macht diese derzeit nicht.

Wurde Kita gewarnt?

Nach Informationen der «Berner Zeitung» soll es frühzeitig Warnungen gegeben haben: Mitarbeiterinnen hätten «früh ihre Bedenken» wegen unangebrachten Verhaltens geäussert.

Der tatverdächtige Mann soll demnach wiederholt allein im Schlafraum der Kinder gewesen sein – obwohl dies verboten war. Der Anwalt der Kita bestreitet dies gegenüber der Zeitung. Weder bei der Anstellung noch später habe es Hinweise auf ein missbräuchliches Verhalten gegeben.

Meistgelesen

Das ändert sich im November in der Schweiz
Trauffer: «Eine grössere Katastrophe als diese kannst du nicht abliefern»
Einen Freund zu haben soll nun peinlich sein

Videos aus dem Ressort

Als die Schweiz eine eigene Atombombe bauen wollte

Als die Schweiz eine eigene Atombombe bauen wollte

Die Schweiz eine Atommacht? Diese Pläne gab es tatsächlich einmal. Nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren fing hierzulande die Forschung an Nuklearwaffen an. Doch was wurde daraus?

04.11.2020

Foodnerds – der Salami-Maestro aus der Leventina

Foodnerds – der Salami-Maestro aus der Leventina

Vier Jahrzehnte hat Fausto Piccoli in der Tessiner Leventina feinste Salamis hergestellt – bald geht er Pension. Wem er das Geheimnis seiner «Salumi» weitergeben möchte und warum ihm das Tierwohl viel bedeutet, zeigt die neue «Foodnerds»-Folge.

07.11.2020

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace die beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace die beste der Schweiz?

Als die Kanadierin Janis Ottis vor 35 Jahren in die Schweiz kam, wollte sie nur das Land kennenlernen und in der Hotellerie arbeiten – heute überzeugt sie mit ihren Glacekreationen Juroren und Eisfreunde gleichermassen. Was ist ihr Geheimnis?

08.08.2020

Als die Schweiz eine eigene Atombombe bauen wollte

Als die Schweiz eine eigene Atombombe bauen wollte

Foodnerds – der Salami-Maestro aus der Leventina

Foodnerds – der Salami-Maestro aus der Leventina

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace die beste der Schweiz?

Foodnerds: Dank Biorahm und Geheimzutaten – Ist Janis Ottis' Erdbeerglace die beste der Schweiz?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Campari-Aktien für 1,3 Milliarden Euro in Italien beschlagnahmt

AktuellCampari-Aktien für 1,3 Milliarden Euro in Italien beschlagnahmt

Fans sind sprachlos. Heidi Klum toppt all ihre bisherigen Halloween-Auftritte

Fans sind sprachlosHeidi Klum toppt all ihre bisherigen Halloween-Auftritte

Bahamas. Nach Hurrikan «Melissa»: Ärzte in Jamaika am Limit

BahamasNach Hurrikan «Melissa»: Ärzte in Jamaika am Limit