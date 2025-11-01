In einer Berner Kindertagesstätte soll ein Mitarbeiter vier- bis fünfjährige Kinder sexuell missbraucht haben. dpa

Ein Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Bern ist im Frühling 2024 verhaftet worden. Ihm werden 50 Übergriffe auf mindestens 15 Kinder vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende Juli Anklage erhoben.

Keystone-SDA SDA

Ein Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Bern ist im Frühling 2024 verhaftet worden: Ihm werden 50 Übergriffe an mindestens 15 Kindern vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende Juli eine entsprechende Anklage erhoben.

Die erstinstanzliche Verhandlung wird im kommenden April in Bern stattfinden. Die Berner Generalstaatsanwaltschaft bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der Zeitungen «Bund» und «Berner Zeitung».

Zu den Übergriffen soll es in der Kindertagesstätte in der Region Bern gekommen sein, in der der Mann rund ein Jahr gearbeitet hatte. Zudem werden ihm weitere Übergriffe in einer Kita in einem anderen Kanton vorgeworfen. Der Mann befindet sich gemäss Generalstaatsanwaltschaft in Haft. Weitere Angaben macht diese derzeit nicht.

Wurde Kita gewarnt?

Nach Informationen der «Berner Zeitung» soll es frühzeitig Warnungen gegeben haben: Mitarbeiterinnen hätten «früh ihre Bedenken» wegen unangebrachten Verhaltens geäussert.

Der tatverdächtige Mann soll demnach wiederholt allein im Schlafraum der Kinder gewesen sein – obwohl dies verboten war. Der Anwalt der Kita bestreitet dies gegenüber der Zeitung. Weder bei der Anstellung noch später habe es Hinweise auf ein missbräuchliches Verhalten gegeben.