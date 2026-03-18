Ein Lindt-Mitarbeiter löste 2025 in Kilchberg durch eine Chemikalienverwechslung giftiges Chlorgas aus, worauf das Museum evakuiert wurde. Lindt

Ein Chemiefehler im Lindt Home of Chocolate in Kilchberg führte 2025 zu einer Evakuierung. Nun wurde der verantwortliche Mitarbeiter verurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Lindt-Mitarbeiter löste 2025 in Kilchberg durch eine Chemikalienverwechslung giftiges Chlorgas aus, worauf das Museum evakuiert wurde.

Verletzt wurde niemand.

Der Mann erhielt eine bedingte Geldstrafe und eine Busse. Mehr anzeigen

Ein Zwischenfall im Lindt Home of Chocolate in Kilchberg hat nun ein gerichtliches Nachspiel. Im September 2025 musste das beliebte Schokoladenmuseum mit Hunderten Besucherinnen und Besuchern abrupt evakuiert werden, nachdem giftiges Chlorgas freigesetzt worden war.

Rund sieben Monate später liegt der rechtskräftige Strafbefehl gegen den Verursacher vor: Ein Mitarbeiter von Lindt & Sprüngli wurde wegen fahrlässigen Handelns verurteilt, berichtet der «Tages-Anzeiger».

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kam es gegen 11 Uhr im Kesselhaus am Schokoladenplatz zu einer folgenschweren Verwechslung. Der 36-Jährige mischte versehentlich rund 20 Liter Javelwasser mit 15 Litern Salzsäure. Durch diese Kombination entstand eine chemische Reaktion, bei der hochgiftiger Chlordampf ausgetreten war. Das Gas kann bereits in geringer Konzentration Hustenreiz und Atemnot verursachen und gilt in grösserer Menge als lebensgefährlich.

Die Zürcher Einsatzkräfte reagierten sofort und mobilisierten Feuerwehr, Sanität und Chemiespezialisten. Aus Sicherheitsgründen wurde das gesamte Museum evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Bedingte Geldstrafe und Busse

Die Staatsanwaltschaft Zürich verurteilte den Mann nun wegen fahrlässigen Verstosses gegen das Chemikaliengesetz zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 150 Franken. Diese muss er aber nur bezahlen, wenn er innerhalb von zwei Jahren sich erneut etwas zuschulden kommen lässt.

Zusätzlich muss er eine Busse von 900 Franken und Verfahrenskosten von 800 Franken bezahlen. Ein Sprecher von Lindt & Sprüngli erklärte auf Anfrage der Zeitung, die Sicherheit der Mitarbeitenden und Besuchenden habe höchste Priorität. Zu internen Details äussere sich das Unternehmen jedoch nicht.

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