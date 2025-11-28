Zwei Angestellte wurden verurteilt. (Symbolbild) sda

Neun Jahre nach einem schweren Unfall an einem Bügellift im Wallis hat das Bundesgericht die Verurteilung zweier Angestellter wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung bestätigt.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Skifahrer wurde 2016 an einem Walliser Bügellift von der Aufrollvorrichtung schwer am Kopf verletzt – der Abstand zum Boden war zu gering.

Zwei Angestellte wurden wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung verurteilt; das Bundesgericht hat dieses Urteil nun bestätigt.

Das Gericht wies alle Einwände ab – auch den Hinweis, der Verletzte habe zuvor Wein getrunken und einen Joint geraucht; es lagen keine Beeinträchtigungen vor. Mehr anzeigen

Das Bundesgericht hat die Verurteilung von zwei Angestellten einer Walliser Skistation nach einem Unfall am Start eines Bügellifts bestätigt. Ein Skifahrer wurde von der Aufrollvorrichtung eines Skibügels schwer am Kopf verletzt.

Der Unfall ereignete sich Ende Februar 2016. Die Sichtverhältnisse an jenem Nachmittag waren aufgrund des schlechten Wetters eingeschränkt. An der Talstation eines Skilifts wurde ein über 1,90 Meter grosser Mann von der Aufrollvorrichtung des Bügels am Kopf getroffen und erlitt dadurch einen Schädelbruch. Der Skifahrer trug keinen Helm.

Die beiden Angestellten, die am betreffenden Lift Dienst hatten, wurden im April dieses Jahres wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung verurteilt. Auf der Grundlage von zwei Gutachten kam das Kantonsgericht Wallis zu dem Schluss, dass im Annahmebereich für den Schleppbügel der Abstand zwischen dem Schneeniveau und der Aufrollvorrichtungen etwa 1,92 Meter betragen haben musste.

Gemäss Reglement sollte er mindestens zwei Meter betragen. Bei Schneefall sollte der Abstand zudem kontrolliert und der Einstiegsbereich auf dem erforderlichen Niveau gehalten werden.

Weisswein zum Raclette

In einem am Freitag veröffentlichten Urteil hat das Bundesgericht die Rüge der Verurteilten am zweiten Gutachten zurückgewiesen. Die Walliser Justiz hatte sich auf jene Version gestützt, die für die Angeklagten die günstigere war.

Die Richter lassen auch die Kritik nicht gelten, dass die Aufmerksamkeit des Opfers zum Zeitpunkt des Unfalls eingeschränkt gewesen sei. Zwar hatte der 30-Jährige mittags ein oder zwei Gläser Weisswein zu einem Raclette getrunken und mit seinen Freunden einen Joint geraucht. Bei seiner Ankunft in der Notaufnahme hatte das Personal jedoch keine Beeinträchtigungen festgestellt. (Urteil 6B_475 und 485/2025 vom 31.10.2025)