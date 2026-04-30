Die Töff-Mitfahrerin starb bei dem Unfall. Polizei Zug

Auf der A4 bei Cham ZG kommt es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall. Eine 25-jährige Motorrad-Mitfahrerin stirbt später im Spital, der Fahrer wird schwer verletzt.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der A4 bei Cham prallt ein Motorrad in ein abbremsendes Auto, nachdem sich der Verkehr verdichtet hat.

Eine 25-jährige Mitfahrerin wird reanimiert, stirbt aber später im Spital an ihren Verletzungen.

Der Motorradfahrer wird schwer verletzt, die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Mehr anzeigen

Die Mitfahrerin eines Motorrads ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der A4 in Cham ZG ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag mitteilten, passierte der Unfall um 17 Uhr bei dichtem Verkehr. Eine Autofahrerin, die Richtung Luzern unterwegs war, musste abbremsen. Der hinter ihr fahrende Motorradfahrer prallte darauf hin das Heck des Wagens.

Die 25 Jahre alte Mitfahrerin des Motorrads habe auf der Unfallstelle reanimiert werden müssen, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit. Sie sei dann vom Rettungsdienst in ein ausserkantonales Spital gebracht worden, wo sie ihren Verletzungen erlegen sei.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Er wurde von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Die 57-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Careteam stand im Einsatz.

Die genaue Unfallursache stand am Donnerstagmorgen noch nicht fest. Sie werde unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Zug ermittelt, hiess es in der Mitteilung. Es seien sowohl für die Autofahrerin wie auch den Motorradfahrer Blut- und Urinproben angeordnet worden.

Neben der Zuger Polizei stand auch die Kantonspolizei Zürich im Einsatz. Auch mehrere Feuerwehren waren aufgeboten worden.