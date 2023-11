«Blocher hat den Bürgerblock gesprengt»

Weshalb wird immer nur die Meinung dieses "Windfahnen-Politikers" veröffentlicht? Ich habe noch nie und werde auch nie jemanden dieser Partei wählen, die hatten auch vorher, als sie noch die CVP waren, nie eine eigene Meinung, sondern mussten immer zuerst den Finger in die Luft strecken, um zu fühlen, woher der Wind bläst.

Plauwenne76

Pfister und seine CVP/Mitte haben nichts auf den Schlitten gebracht in den letzten Jahrzehnten. Dass die zwei Ständeräte von der FDP gewonnen haben ist eher der Programmlosigkeit der FDP zuzurechnen. Wenn ich denke, was für schlechte Bundesrätinnen die CVP in den letzten Jahren im UVEK hatte, dann wir mir schlecht.