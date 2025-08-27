Das Modehaus PKZ steht nach einer Kreditkarten-Aktion in der Kritik (Archivbild). KEYSTONE/PHOTOPRESS/David Biedert

Ungefragt hat die Modekette PKZ ihren Kunden ohne vorherige Zustimmung Kreditkarten zugeschickt. Was als Massnahme zur Kundenbindung gedacht war, sorgte schnell für Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil sie Kunden ohne Zustimmung eine Kreditkarte zuschickt, steht die Modekette PKZ in der Kritik.

Die Karte soll die bisherige Kundenkarte ersetzen, einen Antrag dafür habe es jedoch nicht gegeben.

Während sich die Kund*innen etwa in Verbrauchermagazinen beschweren, verteidigt PKZ die Massnahme zur Kundenbindung. Mehr anzeigen

Eine neue Kreditkarte landet im Briefkasten – und das, obwohl man nie eine beantragt oder der Zusendung zugestimmt hat. Genau das ist derzeit vielen Kundinnen und Kunden des Modehauses PKZ passiert, das dafür nun gehörig in der Kritik steht.

Das Unternehmen will die bisherige Kundenkarte durch eine «PKZ Insider Card Visa» ersetzen, wie das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» berichtet. In einem Begleitschreiben heisst es demnach, man könne «ab sofort mehr Flexibilität beim weltweiten Bezahlen» geniessen. Eine Massnahme zur Kundenbindung, die ziemlich nach hinten losging.

Denn viele Kundinnen und Kunden sehen eher die Risiken der Aktion. Gegenüber «Espresso» zeigte sich ein Betroffener fassungslos: «Wurde überhaupt geprüft, ob ich kreditwürdig bin?» Andere bemängeln, dass für die Aktion tausende Plastikkarten produziert und verschickt wurden.

Kritik auch von Experten

Neben Konsumenten stören sich auch Fachleute an der Aktion: Kreditkarten seien besonders für Menschen gefährlich, die mit ihrem Budget Mühe haben, erklärt Pascal Pfister vom Dachverband der Schuldenberatungsstellen dem SRF. «Deshalb ist es besonders stossend, dass PKZ diese Karten ohne Antrag vergeben hat.» Den Leuten werde damit ein «Risiko aufgebürdet, dem sie nicht zugestimmt haben».

Ein Hauptargument: Wenn Händler damit beginnen, massenhaft Karten zu verschicken, könne sich das Schuldenrisiko massiv summieren.

Das Konsumkreditgesetz jedoch greife laut SRF nur bei Karten, mit denen Ratenzahlungen möglich sind. Da dies bei der Standardversion der PKZ-Visakarte nicht vorgesehen sei, sieht sich das Modehaus rechtlich auf der sicheren Seite.

PKZ verteidigt sich gegen Kritik

Das Unternehmen verteidigt die Aktion derweil: Die Karte sei mit tiefen Ausgabenlimits versehen, so PKZ, maximal 1000 Franken pro Monat und 5000 Franken pro Jahr. Bargeldbezüge oder Ratenzahlungen seien nicht möglich. Damit sei «ein klassisches Überschuldungsrisiko minimiert», so das Modehaus gegenüber dem SRF-Magazin.

Zudem seien nur jene Kundinnen und Kunden angeschrieben worden, die ihre Rechnungen bereits monatlich bezahlt hätten. PKZ bedaure, «dass der Systemwechsel bei einer sehr kleinen Gruppe von Kundinnen und Kunden zu Missverständnissen geführt hat», zitiert der SRF das Unternehmen.

Gleichzeitig verweist die Modekette auf das sogenannte «Opt-out»-Prinzip: Wer die Karte nicht will, müsse aktiv widersprechen. PKZ habe die Kunden vorab informiert und biete weiterhin die Möglichkeit, die Karte zu vernichten und sich abzumelden. Die Teilnahme am Treueprogramm bleibe dabei bestehen – einzig die Option «Zahlung auf Rechnung» falle weg.