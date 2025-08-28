  1. Privatkunden
Per E-Scooter über die Grenze Moldawier mit über 200 Uhren am Zoll erwischt

Sven Ziegler

28.8.2025

Der Moldawier führte rund 200 Uhren bei sich.
Der Moldawier führte rund 200 Uhren bei sich.
BAZG

In Kreuzlingen TG hat die Zollbehörde einen 41-jährigen Moldawier gestoppt, der per E-Scooter in die Schweiz einreiste. Im Gepäck des Mannes fanden sich über 200 mutmasslich gestohlene Uhren.

Sven Ziegler

28.08.2025, 10:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 41-jähriger Moldawier reiste mit einem E-Scooter aus Deutschland in die Schweiz ein.
  • Die Zollbehörde stellte fest, dass er bis 2035 ein Einreiseverbot in die Schweiz hat.
  • In seinem Gepäck wurden 213 mutmasslich gestohlene Uhren entdeckt.
Mehr anzeigen

Am Wochenende ist in Kreuzlingen TG ein ungewöhnlicher Schmuggelversuch aufgeflogen. Ein 41-jähriger Moldawier versuchte mit einem E-Scooter aus Deutschland in die Schweiz einzureisen. Kurz nach dem Grenzübertritt wurde er von einer Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) gestoppt.

Wie das BAZG mitteilt, stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der Mann bis 2035 gar nicht in die Schweiz einreisen darf. Doch damit nicht genug: In seinem Rucksack und einem zusätzlichen Sack transportierte er drei Pakete – darin befanden sich insgesamt 213 Armband- und Taschenuhren. Laut Zollbehörde handelt es sich dabei um mutmasslich gestohlene Ware.

Die Beamten übergaben sowohl den Mann als auch die Uhren der Kantonspolizei Thurgau, die nun für das weitere Verfahren zuständig ist.

