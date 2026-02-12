  1. Privatkunden
Angehörige konfrontieren Bar-Besitzer Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Sven Ziegler

12.2.2026

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Video zeigt Tumulte vor Moretti-Befragung im Wallis

Bei der erneuten Befragung von Jessica und Jacques Moretti in Sion ist es am Donnerstagmorgen zu hochemotionalen Szenen gekommen. Angehörige der Brandopfer stellten das Paar vor der Staatsanwaltschaft zur Rede. Die Situation eskalierte kurzzeitig.

12.02.2026

Bei der erneuten Befragung von Jessica und Jacques Moretti in Sion ist es am Donnerstagmorgen zu hochemotionalen Szenen gekommen. Angehörige der Brandopfer stellten das Paar vor der Staatsanwaltschaft zur Rede. Die Situation eskalierte kurzzeitig.

,

Sven Ziegler, Adrian Kammer

12.02.2026, 11:14

12.02.2026, 11:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor der Staatsanwaltschaft in Sion kam es bei der Ankunft der Morettis zu tumultartigen Szenen zwischen Angehörigen und dem Wirtepaar.
  • Eltern von Todesopfern schrien dem Paar Vorwürfe entgegen und warfen ihnen vor, für den Tod von 40 Menschen verantwortlich zu sein.
  • Die strafrechtlichen Ermittlungen zur Brandkatastrophe dauern an; für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.
Mehr anzeigen

Kurz vor 9 Uhr treffen Jessica und Jacques Moretti am Gebäude der Staatsanwaltschaft in Sion ein. Es ist der vierte Befragungstag im Zusammenhang mit dem Brand der Bar «Le Constellation», bei dem in der Silvesternacht 41 Menschen ums Leben kamen und über hundert verletzt wurden.

Doch bevor das Paar das Gebäude erreicht, entlädt sich die Wut der Angehörigen. Mehrere Eltern und Geschwister von Todesopfern stürmen auf die Morettis zu. «Du hast meinen Sohn getötet» und «Ihr habt unsere Kinder getötet!» ist auf Videoaufnahmen zu hören.

Wie Reporterinnen und Reporter vor Ort berichten, wird das Ehepaar gegen die Fassade gedrängt. 

Der Bruder eines verstorbenen Jugendlichen soll laut «20 Minuten» versucht haben, nach dem Paar zu treten. Jessica Moretti wirkt den Tränen nahe.

Schliesslich gelingt es den Morettis unter Polizeibegleitung, das Gebäude zu betreten. Danach beruhigt sich die Lage vor Ort wieder.

Die Versammlung war im Vorfeld angekündigt worden. Angehörige erklärten, Jessica Moretti solle «die vielen Familien sehen, die sie zerstört hat». Ziel sei es gewesen, dem Paar direkt gegenüberzutreten.

