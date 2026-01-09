Moritz Leuenberger: «Nach einem solchen Inferno ist das ganze Land moralisch auf der Anklagebank»

«Ich bin der Meinung, dass man sich nicht selbst entschuldigen kann. Man kann nur die betroffenen Menschen um Entschuldigung bitten»: Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger. Bild: Keystone

Im Herbst 2001 erschütterten mehrere Katastrophen die Schweiz. Als Bundespräsident wurde Moritz Leuenberger zum Tröster der Nation. Der 79-Jährige blickt zurück und zieht Parallelen zur aktuellen Situation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 9/11, das Swissair-Grounding, der Amoklauf im Zuger Kantonsrat, der Absturz einer Crossair-Maschine und der Brand im Gotthardtunnel – im Herbst 2001 erschütterten Katastrophen die Schweiz im Wochentakt.

Als Bundespräsident versuchte Moritz Leuenberger damals, der Trauer eine Stimme zu geben.

Im Gespräch mit blue News blickt der 79-jährige Alt-Bundesrat zurück, zieht Parallelen zur aktuellen Situation und spricht über die Wichtigkeit des nationalen Trauertags für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans Montana VS.

«Ich habe längst nicht alles perfekt gemacht. In solchen Momenten ist man eben immer auch ein Mensch mit Schwächen. Das wird einem aber auch verziehen», so Leuenberger. Mehr anzeigen

Herr Leuenberger, was ging in Ihnen vor, als Sie von der Katastrophe in Crans-Montana hörten?

Ich dachte als Erstes an die Menschen, die im Feuer umkamen, und an ihre Eltern. Man versetzt sich in ihre Lage. So entsteht das Mitgefühl mit den Opfern. Erst nachher fragte ich mich mehr und mehr: Was bedeutet die Katastrophe für die Schweiz? Nach einem solchen Inferno ist das ganze Land nicht nur mitbetroffen, sondern sitzt auch bald einmal moralisch auf der Anklagebank. Das kann Gefühle der Scham, ja sogar von Schuld auslösen.

Wie erleben Sie seither die Stimmung in der Schweiz?

Ich spüre, wie viele andere auch, wie die Menschen in der Schweiz mitfühlen und -leiden.

Was ist aus Ihrer Sicht die Aufgabe der Politik in einem Moment nationaler Trauer?

In einer derartigen Ausnahmesituation ist es wichtig, dass Politikerinnen und Politiker hinstehen und den betroffenen Menschen eine Stimme geben. In erster Linie sind dies die unmittelbaren Opfer und ihre Angehörigen. Aber alle anderen Menschen leiden auch. Es ist die Aufgabe, ihnen eine Stimme zu geben. Als Politiker muss ich in Worte fassen, was viele Menschen empfinden, selbst aber nicht öffentlich ausdrücken können.

Bundespräsident Guy Parmelin reiste noch am 1. Januar nach Crans-Montana, Bundesrat Beat Jans war zwei Tage später vor Ort. Warum ist es wichtig, dass der Bundesrat in solchen Momenten schnell Präsenz zeigt?

Die Betroffenheit wird sichtbar und besteht nicht nur aus einem Communiqué. Das physische Erscheinen der politischen Repräsentanten wird von der Öffentlichkeit erwartet, selbst wenn es in erster Linie symbolisch ist.

Am Freitag, 9. Januar, findet der nationale Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe statt. Wie wichtig sind solche öffentliche Gedenkveranstaltungen?

Ich spüre einen kollektiven Schmerz in der ganzen Schweiz. Wir leiden alle mit den Brandopfern, mit ihren Familien und Angehörigen. Durch gemeinsames Trauern trösten wir uns gegenseitig und geben uns wieder Kraft. Wir möchten zusammenstehen und unser Leid teilen.

Als Sie 2001 Bundespräsident waren, erschütterten innerhalb kurzer Zeit mehrere Katastrophen die Schweiz: 9/11, das Attentat im Zuger Kantonsrat, der Absturz einer Crossair-Maschine und der Brand im Gotthardtunnel. Als Politiker mussten Sie damals vor die Öffentlichkeit treten. Fiel Ihnen das leicht?

Natürlich nicht. Aber es ist die Aufgabe eines Bundespräsidenten, und ich habe mich mit ihr identifiziert. Ich dachte damals nicht ständig: Oh, das fällt mir jetzt aber schwer. Ich empfand es gelegentlich sogar als Privileg, hinzustehen und öffentlich über meine Gefühle reden zu können. Viele andere Menschen mussten das mit sich selbst ausmachen.

Hatten Sie nie Angst, in der Öffentlichkeit in Tränen auszubrechen?

Das ist mir als Politiker nie passiert. Es wäre aber auch keine Schande gewesen, öffentlich Emotionen zu zeigen. Wichtig ist, dass es nicht bei Emotionen bleibt. Die Menschen haben in einer verunsichernden Situation das Recht auf Erklärungen und Einordnungen.

Bundespräsident Moritz Leuenberger am 25. Oktober 2001: Er spricht mit Mauro Chinotti, Bürgermeister von Airolo, vor dem Eingang des Gotthard-Tunnels. Nach einem Zusammenstoss zweier Lastwagen am Tag davor brach im 15 Kilometer langen Tunnel ein Feuer aus. Elf Menschen kamen bei diesem Unglück ums Leben. Bild: Keystone

Viele Schweizer*innen sagen, Sie hätten während der düsteren Wochen im Herbst 2001 sehr umsichtig gewirkt. Wie fanden Sie damals die richtigen Worte?

Sie sprudelten nicht einfach so heraus. Vor einem solchen Auftritt überlegte ich mir viel und sprach mit unterschiedlichen Menschen. Ich tauschte mich aus, auch um mich selbst zurechtzufinden und dann die richtigen Worte zu formulieren. Nach dem Attentat im Zuger Kantonsrat telefonierte ich auf dem Weg dorthin mit einem befreundeten Psychiater. Wir sprachen über die sinkenden Hemmschwellen bei der Anwendung von Gewalt in der heutigen Zeit. Diese Gedanken baute ich in meine Rede ein. Nach einem Flugzeugabsturz sprach ich mit meinem Vater. Sein Ausdruck «Das Risiko hat Gestalt angenommen» übernahm ich dann. Die Auftritte habe ich also nicht allein im stillen Kämmerchen vorbereitet.

Wie schafften Sie es in solchen Momenten, einen klaren Kopf zu bewahren?

Das gehört zu den Aufgaben eines Politikers. Auch wenn ich innerlich gar nicht immer so ruhig und klar war, wie es vielleicht von aussen den Anschein machte.

In einem Interview mit blue News sagten Sie 2021: «Das war sicher eine belastende Zeit, aber meine Funktionsfähigkeit wurde nicht ausser Kraft gesetzt. Im Gegenteil: Ich war wacher und konzentrierter als in normalen Zeiten.» Sind Sie möglicherweise resilienter als andere Menschen?

Nein, gewiss nicht.

Sondern?

Das waren Momente, in denen ich mich zu 100 Prozent mit meiner politischen Rolle identifizierte. Da hatte ich innerlich keine ironische Distanz mehr, wie sie bei mir sonst öfter durchschimmerte. Entsprechend habe ich mich konzentriert. Dazu braucht es den Kopf und das Herz.

Was heisst das konkret?

Solche Aufgaben kann man nicht delegieren. Es wirkt nicht wie echte Anteilnahme, wenn in solchen Situationen Reden vom Blatt gelesen wird und alle spüren, dass der Text von einer PR-Agentur stammt. Aussagen wie «Unsere Gedanken sind bei den Opfern» sind nicht per se schlecht. Aber es sind Schablonen, vor denen ich mich gehütet habe.

Was haben Sie stattdessen getan?

In solchen Ausnahmesituationen ist es eminent wichtig, eigene und persönliche Worte zu finden. Das klingt in jedem Fall echter. Und wenn dabei einmal ein Versprecher oder Fehler passiert, hat jedermann Verständnis dafür.

«Hört das denn nie auf?»: Mit ­diesen Worten traten Sie am 25. November 2001 nach dem Absturz des Crossair-Flugs 3597 in der Nähe von Bassersdorf ZH vor die Medien.

Ja, das wurde von einzelnen Medien kritisiert. Aber mit diesem Satz brachte ich ein Gefühl zum Ausdruck, das damals viele Menschen in der Schweiz empfanden.

Wie gingen Sie persönlich mit der emotionalen Belastung der Ereignisse im Herbst 2001 um?

Ich war ja nie allein. Ich war umgeben von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von den Mitgliedern des Bundesrates – wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit damals – und nicht zuletzt auch von meiner Familie.

Gibt es Dinge, die Sie heute anders machen würden?

Das stimmt. Ich habe längst nicht alles perfekt gemacht. In solchen Momenten ist man eben immer auch ein Mensch mit Schwächen. Das wird einem aber auch verziehen. Ich erinnere mich gut daran, wie ich nach dem Brand im Gotthardtunnel im Oktober 2001 erst am Tag danach vor Ort war.

Wieso war das ein Problem?

Ich hätte sofort hinfahren müssen. Stattdessen sagte ich an der ersten Medienkonferenz in Bern, dass ich den Menschen, die mit den Aufräumarbeiten beschäftigt waren, nur im Weg stehen würde. Das war eine Fehleinschätzung, die vor allem im Tessin nicht gut ankam.

Was haben Sie daraus gelernt?

Nach dem Attentat im Zuger Kantonsrat bin ich am selben Vormittag hingefahren, obwohl sich an diesem Tag der Präsident von Senegal in der Schweiz auf Staatsbesuch befand und ich mit ihm nach Lausanne unterwegs war. Ich entschuldigte mich bei ihm und sagte, ich müsse ihn verlassen und sofort an den Ort des Attentats fahren.

Sie sagten einmal, Zug sei für Sie die schlimmste aller Katastrophen von 2001 gewesen. Warum?

Das war ein vorsätzliches Verbrechen, ein Mord an 14 Regierungs- und Parlamentsmitgliedern, darunter solche, mit denen ich befreundet war. Das war auch ein Anschlag auf unsere direkte Demokratie mit offenen Parlamenten, die jedermann besuchen kann.

Bundespräsident Moritz Leuenberger hält eine Rose in der Hand während einer Gedenkmesse für die Opfer des Amoklaufs im Zuger Kantonsrat. Der Attentäter Friedrich Leibacher erschoss am 27. September 2001 14 Politiker*innen und nahm sich danach selbst das Leben. Bild: Keystone

Wie wichtig ist es, dass sich Politiker*innen entschuldigen können?

Ich bin der Meinung, dass man sich nicht selbst entschuldigen kann. Man kann nur die betroffenen Menschen um Entschuldigung bitten. Nur sie können diese annehmen oder ablehnen. Das ist ein grosser Unterschied.

Aber man kann und muss doch wenigstens Fehler eingestehen?

Richtig. Aber dies ist gar nicht immer einfach. Ein Beispiel: In der Nacht vom 1. Juli 2002 kollidierten über Überlingen in Deutschland ein russisches und ein deutsches Flugzeug. Der Unfall forderte 71 Todesopfer, davon 49 Kinder. Es wurden strukturelle Fehler und menschliches Versagen festgestellt – vor allem beim Schweizer Flugsicherungs-Betreiber Skyguide. Als ich dies an der Trauerfeier in Überlingen eingestehen wollte, wehrte sich das Finanzdepartement dagegen.

Wieso?

Die Angst war gross, dass dies finanzielle Forderungen der Angehörigen der Opfer zur Folge haben könnte. Ich habe diese Fehler dann trotzdem zum Thema meiner Ansprache gemacht. Ich hielt es in diesem Moment für wichtiger, als Politiker hinzustehen und Verantwortung zu übernehmen.

2011 sprachen Sie mit dem «Tages-Anzeiger» über den Terroranschlag in New York. Sie sagten: «Als Politiker darf ich es nicht bei den Gefühlen bewenden lassen. Ich muss ein Ereignis auch einordnen, erklären, und ich muss Perspektiven aufzeigen. Wichtig ist, dass man aus einer Katastrophe oder einem Unfall Lehren zieht.»

Das sehe ich auch heute so. Wir haben die Krisen im Herbst 2001 in kurzer Zeit bewältigt – und wir haben daraus gelernt. Am Gotthard verschwand der Widerstand gegen die längst geplante Verkehrsregelung für Lastwagen. Nach dem Attentat in Zug wurden die Parlamente besser geschützt und der Kanton Zug setzte einen Ombudsmann ein. Der Täter handelte aus Wut gegen den Staat, wo er für seine Anliegen keinen Ansprechpartner fand.

Welche Lehren wird man aus Crans-Montana ziehen?

Ich kann nur hoffen, dass tatsächlich Lehren gezogen werden. Zum Beispiel die präventive Wirkung einer obligatorischen Gebäudeversicherung. Und dass man die politische Kommunikation nicht einer PR-Agentur überlassen kann. Auch dass wir etwas selbstkritischer werden und nicht immer glauben, bei uns sei alles am besten organisiert.

Hat Ihre Zeit im Bundesrat Ihren Blick auf den Tod und den Umgang mit ihm verändert?

Es ist wohl weniger die Zeit im Bundesrat als eher das Alter, welches diese Einstellung verändert.

Glauben Sie, dass Zeit alle Wunden heilt?

Nein, das tut sie nicht. Wer sein Kind verliert, kommt nie darüber hinweg.

