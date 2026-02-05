  1. Privatkunden
Zoff im Kanton Schwyz Verein plant Moschee in Haus – dann eskaliert Streit mit der Gemeinde

Sven Ziegler

5.2.2026

Um dieses Haus ist in Siebnen SZ ein grosser Streit entbrannt.
Um dieses Haus ist in Siebnen SZ ein grosser Streit entbrannt.
Screenshot Google Maps

In Siebnen SZ soll ein islamisches Kulturzentrum mit Moschee entstehen. Während der Kanton Schwyz den Immobilienkauf bewilligt hat, stellt sich die Gemeinde Schübelbach quer und fordert eine zusätzliche Erwerbsbewilligung.

Sven Ziegler

05.02.2026, 10:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Albanisch-Islamische Gemeinschaft Altendorf will in Siebnen ein Kulturzentrum mit Moschee realisieren.
  • Der Kanton Schwyz sieht den Immobilienkauf als nicht bewilligungspflichtig, die Gemeinde Schübelbach erhebt dagegen Beschwerde.
  • Der Verein weist den Verdacht ausländischer Einflussnahme zurück und betont, ausschliesslich lokal finanziert zu sein.
Mehr anzeigen

Mitten im Dorf Siebnen soll ein islamisches Kulturzentrum mit Moschee entstehen. Die Albanisch-Islamische Gemeinschaft Altendorf (AIG) hat dafür das sogenannte Läuffer-Haus an der Glarnerstrasse gekauft, in dem früher ein Kaufhaus untergebracht war. Das Gebäude soll nicht abgerissen, sondern im Innern umgebaut werden, wie der «Bote der Urschweiz» schreibt.

Der Verein betont, dass keine äusserlich sichtbaren Veränderungen im Sinne einer religiösen Architektur geplant seien. Vorgesehen sind ein öffentlich zugängliches Restaurant im ehemaligen Ladenlokal sowie ein Gebetsraum in einem bestehenden Annexbau. Anpassungen würden sich auf den Innenausbau sowie auf technische Anforderungen wie Brandschutz und Notausgänge beschränken.

Doch die Umnutzung sorgt jetzt für Zoff in der Gemeinde. Das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz kam zum Schluss, dass der Immobilienkauf durch die AIG nicht bewilligungspflichtig sei, und gab grünes Licht. Die Gemeinde Schübelbach sieht dies anders und hat Beschwerde gegen diese Feststellung eingereicht. 

Verein weist Vorwürfe zurück

Die Gemeinde begründet ihr Vorgehen damit, dass geprüft werden müsse, ob beim Kauf Personen mit Wohnsitz im Ausland eine beherrschende Stellung innehaben könnten. Zudem weist sie darauf hin, dass eine spätere Umnutzung der Liegenschaft in jedem Fall ein ordentliches Baubewilligungsverfahren erfordern würde, inklusive Prüfung der Zonenkonformität. Kirchen und religiöse Bauten seien im kommunalen Baureglement speziell geregelt.

Imam-Weiterbildung in Zürich. «In 15 Jahren wird in der Moschee nur noch Deutsch gesprochen»

Imam-Weiterbildung in Zürich«In 15 Jahren wird in der Moschee nur noch Deutsch gesprochen»

Der Verein weist die Vorwürfe entschieden zurück. Sadriu erklärt, sämtliche Mittel stammten aus der Region und seien von in der Schweiz lebenden Mitgliedern aufgebracht worden. Es gebe weder staatliche Unterstützung noch Geldflüsse aus dem Ausland. Diese Angaben seien vom Kanton überprüft worden. «Jeder Franken stammt aus der lokalen Gemeinschaft», sagt er gegenüber dem «Boten».

Auf die Frage, ob die Gemeinde grundsätzlich gegen ein islamisches Kulturzentrum sei, äussert sich der Gemeinderat nicht. Man wolle sicherstellen, dass sämtliche rechtlichen Vorgaben eingehalten würden. Gleichzeitig räumt die Gemeinde ein: «Es dürfte sich um ein emotional aufgeladenes Thema handeln.»

Imam Dzemil Pasic: «Manchmal finde ich es schwierig, alle Probleme zu lösen»

Imam Dzemil Pasic: «Manchmal finde ich es schwierig, alle Probleme zu lösen»

Mit einer Weiterbildung versucht der Kanton Zürich die Zusammenarbeit zwischen Behörden und muslimischen Gemeinschaften zu stärken. Einer der ersten Teilnehmenden: Imam Dzemil Pasic. blue News hat ihn in der Moschee besucht und zum Kurs begleitet.

12.07.2022

