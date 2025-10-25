Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradlenker verlor auf der Zufahrt Rothrist zur Autobahn A1 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er schlitterte in der Folge über die Einspurstrecke, kollidierte mit einem Lastwagen und kam schliesslich auf dem Überholstreifen zum Liegen.
Beim Vorfall wurde der Motorradlenker schwer verletzt. Er wurde durch eine Ambulanz in ein Spital transportiert.
Für die Rettungsarbeiten wurde auch ein Rettungshelikopter der AAA (Air Alpine Ambulance) eingesetzt. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn A1 Richtung Bern auf Höhe Rothrist zeitweise komplett gesperrt werden. Nach gut zwei Stunden waren alle Fahrbahnen wieder normal befahrbar.