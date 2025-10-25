Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt

Auf der Zufahrt zur Autobahn A1 bei Rothrist verlor ein Motorradlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bild: Polizei Kanton Solothurn

Auf der Zufahrt zur Autobahn A1 bei Rothrist verlor ein Motorradlenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Motorradlenker zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Redaktion blue News Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schwerer Unfall auf der Zufahrt zur Autobahn A1 bei Rothrist.

Ein 17-jähriger Motorradlenker verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Der Motorradlenker wurde schwer verletzt und musste in ein Spital eingeliefert werden. Mehr anzeigen

Ein 17-jähriger Motorradlenker verlor auf der Zufahrt Rothrist zur Autobahn A1 in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er schlitterte in der Folge über die Einspurstrecke, kollidierte mit einem Lastwagen und kam schliesslich auf dem Überholstreifen zum Liegen.

Beim Vorfall wurde der Motorradlenker schwer verletzt. Er wurde durch eine Ambulanz in ein Spital transportiert.

Für die Rettungsarbeiten wurde auch ein Rettungshelikopter der AAA (Air Alpine Ambulance) eingesetzt. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn A1 Richtung Bern auf Höhe Rothrist zeitweise komplett gesperrt werden. Nach gut zwei Stunden waren alle Fahrbahnen wieder normal befahrbar.