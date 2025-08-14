  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Crash mit Auto Motorradfahrer (76) kommt bei Verkehrsunfall im Tessin ums Leben

SDA

14.8.2025 - 14:04

Der Unfall ereignete sich bei Ponte Tresa TI.
Der Unfall ereignete sich bei Ponte Tresa TI.
Swisstopo

Bei Ponte Tresa TI kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Ein 76-jähriger Motorradfahrer ist dabei ums Leben gekommen.

Keystone-SDA

14.08.2025, 14:04

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Ponte Tresa TI ist am Donnerstag ein 76-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Eine 57-jährige Autofahrerin war beim Abbiegen zu einer Tankstelle mit dem Motorrad zusammengestossen.

Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei ereignete sich der Unfall kurz nach 9.00 Uhr in Madonna del Piano. Der Zweiradfahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen per Helikopter in ein Spital geflogen worden. Er starb noch am selben Tag an seinen Verletzungen. Die Unfallumstände müssen nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei noch geklärt werden.

Meistgelesen

Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
Mädchen beim Europa-Park misshandelt – Täter lockte es aus Bad
Frau (23) stürzt bei Bergwanderung in die Tiefe und stirbt

Videos aus dem Ressort

«Barbie»-Film erzielt Rekorderlöse an den Kinokassen weltweit

«Barbie»-Film erzielt Rekorderlöse an den Kinokassen weltweit

Nur wenige Wochen nach dem Start in den Kinos hat der «Barbie»-Film weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt. Damit gelang es Greta Gerwig als erster Solo-Regisseurin, diese Marke zu überspringen.

07.08.2023

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

100 Meter in 10 Sekunden, das ist der neue Weltrekord U18. Sorato Shimizu ist damit 42 Hundertstel von Weltklasse-Läufer Usain Bolt entfernt. Der rennt die 100 Meter in 9,58 Sekunden.

28.07.2025

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

Während einer Flugshow in der spanischen Stadt Gijón macht der Pilot Botana ein auffälliges Flugmanöver. Es scheint, als würde er gekonnt einen Unfall verhindern, oder ist das kunstvolle Manöver Absicht? 

28.07.2025

«Barbie»-Film erzielt Rekorderlöse an den Kinokassen weltweit

«Barbie»-Film erzielt Rekorderlöse an den Kinokassen weltweit

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

Weltrekord U18: 16-Jähriger rennt fast so schnell wie Usain Bolt

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

Bei Flugshow in Spanien: Kampfjet-Pilot stürzt beinahe über Strand ab – Video zeigt extreme Rettungsaktion

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bergunfall. Frau bei Bergwanderung am Hardergrat tödlich verunglückt

BergunfallFrau bei Bergwanderung am Hardergrat tödlich verunglückt

Prozess. Priester: «Wollte Jugendlichen mit Massage gegen Stress helfen»

ProzessPriester: «Wollte Jugendlichen mit Massage gegen Stress helfen»

Volksrechte. Rechtlich unverbindlicher Kodex für Unterschriftensammlungen

VolksrechteRechtlich unverbindlicher Kodex für Unterschriftensammlungen