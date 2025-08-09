  1. Privatkunden
Tödlicher Unfall im Wallis Zwei Töfffahrer stürzen am Grossen St. Bernhard – einer stirbt

SDA

9.8.2025 - 10:30

Auch Helikopter der Air-Glaciers waren im Einsatz.
Auch Helikopter der Air-Glaciers waren im Einsatz.
Kantonspolizei Wallis

Zwei Motorradfahrer sind am Freitagabend am Grossen St. Bernhard im Wallis verunfallt. Einer verletzte sich tödlich, der andere wurde schwer verletzt.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

09.08.2025, 10:30

Die beiden Motorradfahrer befuhren laut Meldung der Walliser Kantonspolizei die Passstrasse des Grossen St. Bernhard in Richtung Bourg-Saint-Pierre. Kurz nach 20 Uhr stürzten beide vor dem Tunnel Grosser St. Bernhard.

Sie prallten gegen eine Leitplanke und kamen im Fluss «La Dranse» zum Liegen, wie die Polizei in einer Mitteilung am Samstag schrieb. Dabei gerieten beide Motorräder in Brand.

Einer der beiden Männer starb noch auf der Unfallstelle. Seine formelle Identifikation war am Samstagvormittag noch im Gange. Der zweite Motorradfahrer, ein 51-jähriger Schweizer, wurde schwer verletzt mit einem Helikopter der Air-Glaciers ins Spital nach Sitten geflogen.

Die Unfallursache war gemäss Polizei zunächst unklar. Die Passstrasse des Grossen St. Bernhard war bis 23.20 Uhr für den Verkehr gesperrt.

