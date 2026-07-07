In Salmsach TG hat sich am Montag ein tödlicher Unfall ereignet. Der Kollision ging ein missglücktes Überholmanöver voraus. Ein 62-jähriger Töfffahrer verlor dabei sein Leben.

Ein 62-jähriger Töfffahrer ist am Montagabend in Salmsach TG tödlich verunglückt. Er kollidierte frontal mit dem Auto eines 21-Jährigen, das ihm auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der Autofahrer setzte zuvor zu einem Überholmanöver des Fahrzeugs eines 18-Jährigen an, mit dem er sich möglicherweise ein Rennen lieferte.

Die beiden Autofahrer wurden inhaftiert, schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung. Gegen sie sei eine Strafuntersuchung eröffnet worden. Beim Unfall blieben beide unverletzt.

Die beiden Autos, ein Audi und ein Mercedes, seien sichergestellt worden, erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Derzeit müsse der genaue Unfallhergang abgeklärt werden. Dies gelte auch bezüglich der gefahrenen Geschwindigkeiten der beiden Autos.

Während der Unfallaufnahme musste der Strassenabschnitt zwischen Amriswil und Salmsach für mehrere Stunden gesperrt werden. Zudem war der Bahnverkehr eingeschränkt.