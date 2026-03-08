  1. Privatkunden
Ermittlungen aufgenommen Motorradfahrer stirbt bei Selbstunfall in Courlevon FR

Lea Oetiker

8.3.2026

Die Freiburger Polizei ermittelt. (Symbolbild)
Die Freiburger Polizei ermittelt. (Symbolbild)
sda

Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag in Courlevon FR bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baumstumpf.

Lea Oetiker

08.03.2026, 10:47

08.03.2026, 10:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 40-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Courlevon FR tödlich verunglückt.
  • Er kam in einer Linkskurve von der Strasse ab und prallte gegen einen Baumstumpf.
  • Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb der Mann noch an der Unfallstelle.
Mehr anzeigen

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Samstagnachmittag in Courlevon FR ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 40-jährige Mann war kurz nach 15.30 Uhr auf der Kantonsstrasse von Courlevon in Richtung Courtepin unterwegs, als er in einer Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die rechte Fahrbahnseite geriet und von der Strasse abkam.

Das Motorrad prallte gegen einen Baumstumpf, der Fahrer wurde mehrere Meter weit geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch Drittpersonen und das nachrückende medizinische Fachpersonal konnte der Mann nicht mehr gerettet werden – er verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz standen die Ambulanz von Murten, der mobile Notfalldienst SMUR, mehrere Polizeipatrouillen, Spezialisten der Unfalltechnischen Gruppe (UTG) sowie die Feuerwehr des Bataillons See. Eine Pikett-Garage barg das Motorrad, das auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde.

Die Kantonsstrasse blieb rund vier Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

