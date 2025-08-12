  1. Privatkunden
Dietikon ZH Töfffahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen 

Noemi Hüsser

12.8.2025

Ein Mitarbeiter der Kantonspolizei am Unfallort.
Ein Mitarbeiter der Kantonspolizei am Unfallort.
Kantonspolizei Zürich

In Dietikon ist am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Die Unfallursache wird derzeit untersucht.

Noemi Hüsser

12.08.2025, 12:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Dietikon kam es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Motorradfahrer.
  • Der Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort.
  • Die genaue Unfallursache ist bislang ungeklärt.
Mehr anzeigen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 12. August, in Dietikon ist ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Das teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Wie es zum Verkehrsunfall kam, ist noch unklar.

Laut der Kantonspolizei ereignete sich der Unfall zwischen Lastwagen und Motorrad um 8.30 Uhr an der Bodackerstrasse. Durch die Kollision erlitt der Motorradfahrer derart schwere Verletzungen, dass er diesen noch auf der Unfallstelle erlag.

Der Unfallhergang sowie die Ursache ist Gegenstand der Untersuchungen, die von der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat geführt werden.

