  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tödlicher Unfall in Saxon VS 71-jährige Motorradfahrerin stirbt bei Kollision mit Auto

SDA

17.4.2026 - 11:35

Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Route de Fully in Richtung Saxon.
Der tödliche Unfall ereignete sich auf der Route de Fully in Richtung Saxon.
Keystone

In Saxon im Wallis ist am Donnerstagnachmittag eine 71-jährige Motorradfahrerin bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Die Unfallursache ist bislang ungeklärt.

Keystone-SDA

17.04.2026, 11:35

17.04.2026, 11:37

Eine 71-jährige Motorradfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Saxon VS bei einer Kollision mit einem stehenden Auto ums Leben gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Wallis am Freitag mit.

Die Frau war um 16:20 Uhr auf der Route de Fully in Richtung Saxon unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte sie mit ihrem Motorrad in das Heck eines stehenden Personenwagens. Der Aufprall schleuderte die 71-Jährige zu Boden. Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Lenkerin des Autos blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Die Route de Fully war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Neben der Kantonspolizei standen auch die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte im Einsatz.

Meistgelesen

Ex-Skistar baut Ferienresort im Wallis
Schau, Michelle, was dein Neuer alles kann – wer ist Giulio Berruti wirklich?
Schweizer Schiffe boykottieren jetzt Konstanz
JD Vance als Karikatur eines amerikanischen Vizepräsidenten
Greenes Kinder bedroht – so reagiert Trump +++ Pentagon forciert angeblich Kuba-Pläne

Mehr aus dem Ressort

Weiter Probleme. 200 neue Stellen, 22'000 Überstunden – was die Seco-Panne die Schweiz kostet

Weiter Probleme200 neue Stellen, 22'000 Überstunden – was die Seco-Panne die Schweiz kostet

Weitere Entscheide ab 1. Mai. Asylsuchende aus Syrien können wieder zurückgeschickt werden

Weitere Entscheide ab 1. MaiAsylsuchende aus Syrien können wieder zurückgeschickt werden

Drei Monate nach Katastrophe. Erste Erfolge bei medizinischer Versorgung von Brand-Verletzten

Drei Monate nach KatastropheErste Erfolge bei medizinischer Versorgung von Brand-Verletzten