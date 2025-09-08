  1. Privatkunden
Trotz sofortiger Hilfe Töfffahrerin stirbt bei Crash in Rüschegg BE – zwei Schwerverletzte

SDA

8.9.2025 - 12:21

Die Berner Polizei rückte zu dem Unfall aus. 
Die Berner Polizei rückte zu dem Unfall aus. 
Imago

In Rüschegg-Heubach ist am Sonntag eine Motorradfahrerin nach einer Frontal­kollision ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt und ins Spital gebracht.

Keystone-SDA

08.09.2025, 12:21

In Rüschegg-Heubach im Kanton Bern ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall eine Motorradfahrerin verstorben. Der Lenker und die Sozia eines zweiten beteiligten Motorrads wurden schwer verletzt.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war die Motorradfahrerin von Schwarzenburg BE in Richtung Rüschegg unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Motorrad frontal kollidierte, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Anwesende Drittpersonen betreuten die drei Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Obwohl bei der Motorradfahrerin sofortige Reanimationsmassnahmen eingeleitet wurden, erlag sie noch am Unfallort ihren Verletzungen, wie es weiter hiess. Die beiden anderen Schwerverletzten wurden mit Rega und Ambulanz ins Spital gebracht.

Es bestehen Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation stehe aber noch aus, schrieb die Polizei.

