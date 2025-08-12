Der Mountainbiker befuhr im Gebiet Scharmoin in Lenzerheide eine Freeridestrecke. Kantonspolizei Graubünden

Ein 54-jähriger Mountainbiker ist am Samstag in Lenzerheide schwer gestürzt und am Montag im Spital an seinen Verletzungen gestorben.

Am Samstag ist ein Biker in Lenzerheide auf einer Mountainbike-Strecke gestürzt. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, welchen er am Montag im Spital erlag. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung mit.

Am Samstag kurz nach 9 Uhr hat der 54-jähriger Mountainbiker laut der Kantonspolizei hinter seinem Kollegen im Gebiet Scharmoin in Lenzerheide talwärts die Primeline Freeridestrecke befahren. Gemäss ersten Erkenntnissen muss der 54-Jährige beim Befahren eines Drops gestürzt sein. Zwei nachfolgende Biker fanden den Schwerverletzten nach dem Drop auf dem Trail liegend vor.

Die beiden Biker und ein weiterer dazugestossener Biker sowie der alarmierte Rettungsdienst der Bergbahnen leisteten sofort Erste Hilfe. Eine Rega-Crew führte die weitere notfallmedizinische Versorgung bei dem Verunfallten fort. Daraufhin wurde der Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Dort erlag er am Montag seinen schweren Verletzungen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt die Kantonspolizei den genauen Unfallhergang.