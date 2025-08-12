  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schwere Kopfverletzungen Mountainbiker stirbt nach Sturz in Lenzerheide GR

Noemi Hüsser

12.8.2025

Der Mountainbiker befuhr im Gebiet Scharmoin in Lenzerheide eine Freeridestrecke.
Der Mountainbiker befuhr im Gebiet Scharmoin in Lenzerheide eine Freeridestrecke.
Kantonspolizei Graubünden

Ein 54-jähriger Mountainbiker ist am Samstag in Lenzerheide schwer gestürzt und am Montag im Spital an seinen Verletzungen gestorben.

Noemi Hüsser

12.08.2025, 07:58

12.08.2025, 08:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 54-jähriger Mountainbiker ist am Samstag in Lenzerheide nach einem Sturz gestorben
  • Mehrere Biker sowie der Rettungsdienst leisteten sofort Erste Hilfe, bevor die Rega den Mann ins Kantonsspital Graubünden nach Chur flog.
  • Der Mann erlag am Montag im Spital seinen Verletzungen, die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Graubünden ermitteln zum genauen Unfallhergang.
Mehr anzeigen

Am Samstag ist ein Biker in Lenzerheide auf einer Mountainbike-Strecke gestürzt. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, welchen er am Montag im Spital erlag. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung mit.

Am Samstag kurz nach 9 Uhr hat der 54-jähriger Mountainbiker laut der Kantonspolizei hinter seinem Kollegen im Gebiet Scharmoin in Lenzerheide talwärts die Primeline Freeridestrecke befahren. Gemäss ersten Erkenntnissen muss der 54-Jährige beim Befahren eines Drops gestürzt sein. Zwei nachfolgende Biker fanden den Schwerverletzten nach dem Drop auf dem Trail liegend vor.

Die beiden Biker und ein weiterer dazugestossener Biker sowie der alarmierte Rettungsdienst der Bergbahnen leisteten sofort Erste Hilfe. Eine Rega-Crew führte die weitere notfallmedizinische Versorgung bei dem Verunfallten fort. Daraufhin wurde der Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Dort erlag er am Montag seinen schweren Verletzungen. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden ermittelt die Kantonspolizei den genauen Unfallhergang.

Meistgelesen

Der Immobilienmogul, der Trumps Welt-Krisen lösen soll
Zuger Krankenkasse Klug ist insolvent
Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor
Plant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?
Nordkoreaner schwimmt zehn Stunden in die Freiheit – trotz Schiessbefehl