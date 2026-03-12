  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jahrelang galt die falsche Regel Gemeinde fällte geschützte Bäume rechtswidrig

Sven Ziegler

12.3.2026

Die Gemeinde fällte die Bäume, obwohl sie dafür nicht zuständig war. (Symbolbild)
Die Gemeinde fällte die Bäume, obwohl sie dafür nicht zuständig war. (Symbolbild)
IMAGO/Chempic

In Münchenbuchsee BE hat der Gemeinderat über Jahre hinweg das Fällen geschützter Bäume bewilligt – obwohl er dafür gar nicht zuständig war. Erst kürzlich stellte sich heraus, dass die Praxis gegen kantonales Recht verstösst.

Sven Ziegler

12.03.2026, 12:21

12.03.2026, 14:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Münchenbuchsee BE bewilligte der Gemeinderat jahrelang das Fällen geschützter Bäume.
  • Laut kantonalem Gesetz hätte dafür das Regierungsstatthalteramt zuständig sein müssen.
  • Die Gemeinde hat ihre Praxis inzwischen angepasst – Konsequenzen drohen ihr nicht.
Mehr anzeigen

In der Berner Gemeinde Münchenbuchsee wurden geschützte Bäume über Jahre hinweg mit einer rechtlich fragwürdigen Praxis gefällt. Wie der «Bund» berichtet, bewilligte der Gemeinderat solche Fällungen, obwohl er laut kantonalem Naturschutzgesetz gar nicht dafür zuständig ist.

Der Fall wurde bekannt, nachdem ein Leser die Redaktion auf die Praxis aufmerksam gemacht hatte.

Auslöser für die Diskussion ist eine Sommerlinde am Lindenweg, die im Jahr 2022 gefällt wurde. Damals hatte der Gemeinderat entschieden, dass der Baum wegen Krankheit und Pilzbefall entfernt werden dürfe. Grundlage für den Entscheid war ein Gutachten eines Baumpflegespezialisten.

Doch bei der Bewilligung stützte sich die Gemeinde auf das kommunale Baureglement von 1993 – und genau dort liegt das Problem.

Zuständig wäre der Kanton gewesen

Gemäss kantonalem Naturschutzgesetz liegt die Kompetenz für solche Bewilligungen nicht bei der Gemeinde, sondern beim Regierungsstatthalteramt. Zudem müssen entsprechende Gesuche öffentlich publiziert werden.

Die Gemeinde Münchenbuchsee hatte diese Zuständigkeit jedoch jahrelang selbst wahrgenommen. Gemeindepräsident Manfred Waibel (SVP) erklärt gegenüber der Zeitung, man sei sich dieses Problems nicht bewusst gewesen. Die Gemeinde habe sich auf das vom Kanton genehmigte Baureglement verlassen. «Inzwischen haben wir unsere Praxis geändert», sagt Waibel.

Keine Konsequenzen für die Gemeinde

Obwohl die Bewilligungen formal nicht korrekt waren, hat der Fall keine aufsichtsrechtlichen Folgen.

Laut Gemeinde wurde das Problem mit dem Regierungsstatthalteramt besprochen. Dieses habe berücksichtigt, dass die Gemeinde die Verfahren sorgfältig durchgeführt und jeweils Fachgutachten eingeholt habe. Zudem geht die Behörde davon aus, dass sie die Gesuche wohl ähnlich entschieden hätte. Damit gilt der Fall aus Sicht der Aufsicht als erledigt.

Die Gemeinde Münchenbuchsee verfügt über rund 720 geschützte Objekte, darunter mehr als 170 Bäume der höchsten Schutzkategorie.

In den letzten zehn Jahren wurden laut Gemeinde rund 40 geschützte Bäume mit Bewilligung gefällt. Gründe waren meist Krankheiten, Sicherheitsrisiken oder Bauprojekte. In solchen Fällen müssen in der Regel Ersatzpflanzungen innerhalb von zwei Jahren erfolgen.

Baumfällungen sorgen oft für Streit

Das Fällen alter Bäume sorgt in Gemeinden regelmässig für emotionale Debatten. Gegner argumentieren häufig, dass alte Bäume mit Pflege erhalten werden könnten und einen deutlich höheren ökologischen Wert hätten als junge Ersatzpflanzen.

Gleichzeitig können kranke oder beschädigte Bäume ein Sicherheitsrisiko darstellen – etwa wenn sie an Strassen oder Gebäuden stehen.

In Münchenbuchsee ist die rechtliche Frage nun geklärt. Künftig werden entsprechende Bewilligungen nach kantonalem Recht abgewickelt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Hatschi war gestern: So trickst du deine Pollenallergie aus

Hatschi war gestern: So trickst du deine Pollenallergie aus

Sie sind wieder unter uns: die Pollen. Die Nase juckt, die Augen tränen. Was du jetzt präventiv oder im Akutfall dagegen tun kannst, erfährst du in unserem Video.

15.03.2024

Mehr aus der Schweiz

Jetzt gibt es neue Hoffnung. Aargauer Hotel verlottert seit Jahrzehnten

Jetzt gibt es neue HoffnungAargauer Hotel verlottert seit Jahrzehnten

Bundesanwaltschaft erhebt Anklage. 18-Jähriger plante Terror-Anschlag in der Schweiz

Bundesanwaltschaft erhebt Anklage18-Jähriger plante Terror-Anschlag in der Schweiz

Volksrechte. Parlament will Versuchsbetrieb mit E-Collecting ermöglichen

VolksrechteParlament will Versuchsbetrieb mit E-Collecting ermöglichen

Meistgelesen

Neuer iranischer Führer spricht zum ersten Mal
Wenn der Chef dir vor der versammelten Mannschaft kräftig eine reinhaut
Ski-Star Mikaela Shiffrin macht erhaltene Hassnachrichten publik
Mitreisende halfen dem Täter noch – dann zündete er sich an
Tausende haben am Sonntag falsch abgestimmt – vor allem wegen einem Fehler