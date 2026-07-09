Die Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau hat eine Touristin aus den Philippinen tief bewegt. In einem Tiktok-Video bricht sie in Mürren im Berner Oberland in Tränen aus – Millionen Menschen haben den emotionalen Clip bereits gesehen.

Darum geht’s Eine philippinische Content-Creatorin ist beim Besuch von Mürren von der Bergkulisse überwältigt und bricht in Tränen aus.

Ihr Tiktok-Video wurde bereits mehr als 3,3 Millionen Mal angesehen.

In den Kommentaren schwärmen zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer von der Schweizer Bergwelt. Zusammenfassung erstellt mit

Die Bergwelt des Berner Oberlands sorgt derzeit in den sozialen Medien für grosse Emotionen. Die philippinische Content-Creatorin Nana Silayro hat auf Tiktok ein Video veröffentlicht, das sie während ihres Besuchs in Mürren zeigt.

Darin kämpft sie mit den Tränen, während sie auf Eiger, Mönch und Jungfrau blickt. «Danke Gott, dass ich das erleben darf», sagt sie sichtlich bewegt.

Der Clip wurde inzwischen mehr als 3,3 Millionen Mal aufgerufen.

Nutzer zeigen sich beeindruckt

Unter dem Video erklärt Silayro, der Ort habe in ihr etwas ausgelöst, das sie nie vergessen werde. Als sie Mürren gesehen habe, sei ihr bewusst geworden, wie viel es auf der Welt noch zu entdecken gebe – und wie wenig Zeit dafür bleibe. Kein Foto und kein Video könne dieses Gefühl richtig einfangen, schreibt sie. Deshalb habe sie einfach geweint.

Gleichzeitig ruft sie ihre Community dazu auf, Mürren bei einer Reise in die Schweiz unbedingt zu besuchen.

Auch in den Kommentaren zeigen sich viele Nutzerinnen und Nutzer beeindruckt von der Schweizer Berglandschaft. Zahlreiche Personen berichten von eigenen Erlebnissen im Berner Oberland oder schreiben, dass sie die Region nun selbst einmal besuchen möchten.

Ein Nutzer meint, die Landschaft sehe «buchstäblich wie ein Gemälde» aus. Viele Schweizer seien ihr schlicht zu nahe, um ihre Schönheit noch richtig wahrzunehmen. Ein anderer schreibt, er lebe selbst in einem Alpental und habe «völlig das Gefühl dafür verloren, wie unwirklich diese Kulisse für Menschen von ausserhalb wirken muss».

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Andere erzählen von eigenen Erlebnissen. Ein Nutzer berichtet, er habe als Kind von fernen Orten geträumt und später selbst Tränen in den Augen gehabt, als dieser Traum Wirklichkeit wurde. Ein weiterer Kommentator aus Indien schreibt, ihn habe die Landschaft zwischen Luzern und Interlaken beim ersten Besuch sprachlos gemacht – «dieser Ort ist das Paradies».

Für viele ist die Reaktion der philippinischen Influencerin deshalb alles andere als übertrieben. Eine Nutzerin aus den Philippinen erklärt, sie könne die Gefühle gut verstehen. Für viele Menschen in ihrem Heimatland sei eine Reise in die Schweiz ein Lebenstraum, den sich nur die wenigsten erfüllen könnten.

Neben den ernsten Beiträgen fehlt auch der Humor nicht. So scherzt ein Nutzer, er sehe Touristen häufig weinen – «allerdings erst, nachdem sie ihre ersten Einkäufe bei der Migros bezahlt haben.»