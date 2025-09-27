Heftiger Unfall auf A3 – fünf Insassen haben riesiges Glück

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall bei Mülligen AG Heftiger Unfall auf A3 – fünf Insassen haben riesiges Glück

Petar Marjanović

27.9.2025

Erst unter der Leitplanke kam das Auto zum Stillstand.
Erst unter der Leitplanke kam das Auto zum Stillstand.
Bild: KAPO AG

Bei einem spektakulären Unfall bei Mülligen krachte ein Volvo in der Nacht auf Samstag unter eine Leitplanke. Alle fünf Insassen hatten grosses Glück und blieben ohne schwere Verletzungen.

Redaktion blue News

27.09.2025, 14:10

27.09.2025, 15:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei Mülligen zu einem schweren Selbstunfall auf der A3.
  • Ein mit fünf Personen besetzter Volvo kam von der Strasse ab und verkeilte sich unter der Leitplanke.
  • Die fünf Insassen erlitten keine schweren Verletzungen.
Mehr anzeigen

In der Nacht auf Samstag kam es bei Mülligen zu einem schweren Selbstunfall auf der A3. Ein mit fünf Personen besetzter Volvo kam im Verzweigungsbereich A3/A1 von der Strasse ab und verkeilte sich unter der Leitplanke. Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Aargau am Samstag kurz nach Mitternacht um 1.15 Uhr.

Der Wagen war von der A3 unterwegs in Richtung Zürich. In der Linkskurve der Überleitung auf die A1 kam er rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Vorplatz eines Werksgebäudes und prallte frontal gegen die Leitplanke. Die Kollision war so heftig, dass die Barriere aus der Verankerung gerissen wurde. Erst unter der Leitplanke kam das Auto zum Stillstand.

Drei Personen mussten ins Spital

Obwohl der Volvo vollständig demoliert wurde, erlitten die fünf Insassen keine schweren Verletzungen. Drei Personen brachte die Ambulanz zur Kontrolle ins Spital. Warum der 47-jährige Lenker die Kontrolle über den Wagen verlor, ist noch unklar. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab und leitete Ermittlungen ein.

Weil die verbogene Leitplanke in die Fahrbahn ragte, rückte der Unterhaltsdienst aus. Die Equipe richtete die Barriere notdürftig, damit die Autobahn wieder befahrbar war.

Meistgelesen

Opposition empört: Shutdown droht – Trump spielt Golf
Anja Grossmann holt WM-Bronze und vergiesst bittere Tränen
Bund erzählt, wie es wirklich zu Merz' Lachanfall kam
Heftiger Unfall auf A3 – fünf Insassen haben riesiges Glück
Erster Schnee in den Alpen ++ mehrere Pässe gesperrt