Heftiger Unfall auf A3 – fünf Insassen haben riesiges Glück

Erst unter der Leitplanke kam das Auto zum Stillstand. Bild: KAPO AG

Bei einem spektakulären Unfall bei Mülligen krachte ein Volvo in der Nacht auf Samstag unter eine Leitplanke. Alle fünf Insassen hatten grosses Glück und blieben ohne schwere Verletzungen.

Redaktion blue News Petar Marjanović

In der Nacht auf Samstag kam es bei Mülligen zu einem schweren Selbstunfall auf der A3. Ein mit fünf Personen besetzter Volvo kam im Verzweigungsbereich A3/A1 von der Strasse ab und verkeilte sich unter der Leitplanke. Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Aargau am Samstag kurz nach Mitternacht um 1.15 Uhr.

Der Wagen war von der A3 unterwegs in Richtung Zürich. In der Linkskurve der Überleitung auf die A1 kam er rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Vorplatz eines Werksgebäudes und prallte frontal gegen die Leitplanke. Die Kollision war so heftig, dass die Barriere aus der Verankerung gerissen wurde. Erst unter der Leitplanke kam das Auto zum Stillstand.

Drei Personen mussten ins Spital

Obwohl der Volvo vollständig demoliert wurde, erlitten die fünf Insassen keine schweren Verletzungen. Drei Personen brachte die Ambulanz zur Kontrolle ins Spital. Warum der 47-jährige Lenker die Kontrolle über den Wagen verlor, ist noch unklar. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab und leitete Ermittlungen ein.

Weil die verbogene Leitplanke in die Fahrbahn ragte, rückte der Unterhaltsdienst aus. Die Equipe richtete die Barriere notdürftig, damit die Autobahn wieder befahrbar war.