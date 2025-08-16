Noch können die Murmeltiere der Hitze ausweichen. Steigen die Temperaturen langfristig weiter, wird es eng. imago images/blickwinkel

Eine Studie zeigt, dass Murmeltiere im Dischmatal bei Davos heute über 80 Meter höher leben als vor 40 Jahren. Grund sind die steigenden Temperaturen. Beliebig weiter nach oben ausweichen, können sie nicht.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Murmeltiere im Dischmatal in der Gemeinde Davos leben heute im Durchschnitt 86 Meter weiter oben als 1982, um der zunehmenden Hitze zu entkommen.

Ihre Anpassung an den Klimawandel ist begrenzt, da oberhalb von 2700 Metern der Boden zu hart zum Höhlengraben ist und weitere Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Wird es über 25 Grad, fressen die Murmeltiere nicht genug, womit sie Gefahr laufen, den Winterschlaf nicht zu überleben. Mehr anzeigen

Bei Hitze in die Höhe: Dieser Maxime folgen viele Menschen und weichen an tropischen Tagen in die Berge aus. Ein Blick auf die Temperaturkarte zeigt: auf dem Pilatus (2128 m) beispielsweise, wird es heute nur 20 Grad, auf dem Weissfluhjoch (2693 m) oberhalb von Davos sogar nur 14 Grad.

Diese Strategie wenden auch die Murmeltiere an, wie eine Forscherin der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL in Davos herausgefunden hat. Dies aber nicht temporär, sondern dauerhaft.

Anne Kempel hat ermittelt, wo die Murmeltiere ihre Höhlen graben. Als Gebiet hat sie sich das Dischmatal ausgesucht, das von Davos Dorf südlich in Richtung Piz Grialetsch und Scalettahorn verläuft. Dort haben Forschende schon 1982 das Gleiche untersucht: Wo und auf welcher Höhe legen die Munggen ihre unterirdischen Gänge an, in denen sie sich vor Feinden in Sicherheit bringen und Winterschlaf halten?

In die Höhe ziehen nur begrenzt möglich

Das Ergebnis: Im Durchschnitt wohnen die Murmeltiere heute 86 Meter höher als ihre Vorfahren 1982. Die steigenden Temperaturen gibt die Studie als Ursache dafür an.

Das zeigt, dass die Murmeli einen Umgang mit dem Klimawandel gefunden haben. Ihr Problem ist aber, dass sie nicht unbegrenzt in die Höhe ziehen können, wenn die Durchschnittstemperaturen weiter steigen.

Ungefähr bei 2700 Metern über Meer ist zumindest für die Tiere im Dischmatal Schluss, schreibt das WSL über die Forschungsergebnisse. Weiter oben ist der Boden nicht mehr weich genug, sodass die Murmeltiere ihre Höhlen nicht mehr ausheben können. Diese Grenze hat schon die Untersuchung von 1982 gezeigt, sie hat sich seither nicht verschoben.

Pflanzenmix und Fresslust müssen stimmen

Zum Lebensraum der Nager gehören Lino-haltige Pflanzen, die ihnen mit ihren ungesättigten Fettsäuren helfen, während des Winterschlafs die Temperatur zu regulieren. Zwar wachsen lauft Beobachtung von Anne Kempel auch diese Pflanzen in etwas höheren Lagen als früher. Doch wenn das Verbreitungsgebiet der Pflanzen nicht gleich schnell in die Höhe wandert, wie jenes der Tiere, wird es eng für die Munggen.

Generell gilt: Ab 25 Grad Celsius geraten die Murmeltiere in Hitzestress und verziehen sich in die Höhlen. Dies geht zulasten der Nahrungsaufnahme. Dabei ist es für die Winterschläfer aber überlebenswichtig, sich im Sommer genug Fett anzufressen. Reicht diese Reserve nicht aus, überleben die Tiere den Winter nicht.

Anne Kempel betont, dass ihre Forschungsergebnisse nur für das Dischmatal gelten. Noch gibt es dort laut WSL im Schnitt nur 6 Tage pro Jahr, an denen die Temperatur auf 25 Grad und höher steigt. Doch wenn die Erwärmung weitergeht, schrumpft der Lebensraum der Munggen weiter.

Lebensraum schrumpft

Ein weiteres Problem für die alpinen Sympathieträger ist laut Kemper, dass sich auch die Waldgrenze nach oben verschiebt – auch dies eine Folge der steigenden Temperaturen. Murmeltiere suchen aber offenes Gebiet, im Wald kämen sie nicht zurecht.

All das führt dazu, dass die Population im Dischmatal unter Druck gerät, wenn die Temperaturen weiter steigen. Für andere Regionen fehlen die historischen Daten, um die Wanderung der Murmeltiere in die Höhe zu belegen. Mehr als 25 Grad mögen sie aber auch dort nicht.