Heftige Gewitter haben am Dienstagabend in Teilen der Schweiz zu Murgängen, Überschwemmungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Am Dienstagabend kam es in der Schweiz zu heftigen Gewittern.

Darum geht’s Heftige Gewitter haben am Dienstagabend in der Innerschweiz Murgänge, Überschwemmungen und zahlreiche Verkehrsbehinderungen ausgelöst, besonders im Kanton Uri.

Strassen, die A2 sowie Bahnverbindungen waren zeitweise gesperrt, verletzt wurde niemand.

Auch in Zürich kam es zu starken Unwettern mit vielen Einsätzen, Flugumleitungen und einer kurzzeitigen Unterbrechung eines Konzerts im Letzigrund.

Heftige Gewitter haben am Dienstagabend in der Innerschweiz und im Raum Zürich für zahlreiche Zwischenfälle gesorgt. Im Kanton Uri führten Starkniederschläge zu Murgängen, Strassensperren und Verkehrsbehinderungen.

In Seedorf UR musste die Seestrasse zwischen Schulhaus und Bolzbach gesperrt werden, nachdem Geröll und Schlamm auf die Fahrbahn gelangt waren. Zuvor war bereits am Sustenpass zwischen Gorezmettlen und der Passhöhe ein Hang in Bewegung geraten. Die Behörden rieten dazu, das Gebiet grossräumig zu umfahren.

Auch die Autobahn A2 war betroffen: Zwischen Bolzbach UR und Seedorf UR kam es wegen Überflutungen zu einer temporären Sperrung. Einschränkungen gab es zudem auf der Schiene.

Im Kanton Obwalden wurde der Bahnverkehr zwischen Alpnach Dorf und Alpnachstad unterbrochen, die Dauer der Störung war zunächst unklar.

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In Zürich erreichte das Gewitter zeitweise Gefahrenstufe 4. Heftiger Starkregen sowie zahlreiche Blitz- und Donnerschläge führten auch hier zu einer Vielzahl von Einsätzen: Die Feuerwehr musste insgesamt mehr als 700 Mal ausrücken.

Besonders stark betroffen waren der Norden der Stadt sowie umliegende Gemeinden wie Wallisellen, Dübendorf und Rafz, wo es lokal zu überfluteten Strassen und Feldern kam.

Unwetter beeinträchtigte Flughafen Zürich

Am Flughafen Zürich beeinträchtigte das Unwetter den Flugbetrieb. Mehrere Maschinen konnten zeitweise nicht landen und wurden nach Stuttgart umgeleitet, darunter Verbindungen aus verschiedenen europäischen Städten.

Für Reisende bedeutete dies teils deutliche Verspätungen, da die Flüge erst nach einer Zwischenlandung und Abfertigung weitergeführt werden konnten.

Auch eine Grossveranstaltung blieb nicht verschont: Ein Konzert im Letzigrund musste wetterbedingt unterbrochen werden, konnte jedoch später fortgesetzt werden.

Teils gilt noch die Gefahrenstufe 3 für Gewitter und Starkregen. Screenshoz MeteoSchweiz

MeteoSchweiz hält für weite Teile der Schweiz weiterhin die Gefahrenstufe 3 für Gewitter und Starkregen aufrecht. Die Unwetterwarnung gilt vorerst bis heute Abend, 20 Uhr.